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Премьеру ждать осенью

Названа дата возможной премьеры фильма «Барби» с русской озвучкой в Новосибирске

24 августа 2023, 01:37
Фото: Скриншот трейлера к фильму "Барби"
Премьеру ждать осенью
Фильм «Барби» с русской озвучкой может стать доступным для просмотра в кинотеатрах Новосибирска с 9 сентября.

В Новосибирске и других городах России фильм «Барби» с участием Марго Робби и Райана Гослинга можно будет посмотреть в кинотеатрах с 9 сентября. Как сообщает студия Red Head Sound, они завершили запись русской озвучки для этого фильма.

Мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля, но в России его не показывали из-за ухода Warner Bros. Однако теперь фильм будет доступен с русской озвучкой. В записи озвучки участвовали известные актеры Татьяна Шитова и Андрей Бархударов. Дубляж завершился 22 августа.

Студия Red Head Sound заявила, что цифровая копия фильма будет высочайшего качества. Списки кинотеатров, где будут показывать «Барби», будут опубликованы осенью. Также студия опровергла слухи о запрете фильма на территории России.

Фильм «Барби» покажут в новосибирском кинотеатре — когда ждать премьеру
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