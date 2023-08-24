Названа дата возможной премьеры фильма «Барби» с русской озвучкой в Новосибирске

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В Новосибирске и других городах России фильм «Барби» с участием Марго Робби и Райана Гослинга можно будет посмотреть в кинотеатрах с 9 сентября. Как сообщает студия Red Head Sound, они завершили запись русской озвучки для этого фильма.
Мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля, но в России его не показывали из-за ухода Warner Bros. Однако теперь фильм будет доступен с русской озвучкой. В записи озвучки участвовали известные актеры Татьяна Шитова и Андрей Бархударов. Дубляж завершился 22 августа.
Студия Red Head Sound заявила, что цифровая копия фильма будет высочайшего качества. Списки кинотеатров, где будут показывать «Барби», будут опубликованы осенью. Также студия опровергла слухи о запрете фильма на территории России.