Кинотеатры

«Наполеон» Ридли Скотта нелегально показывают в Новосибирске как «Премьеру №28»

Нашумевший байопик о Наполеоне стали показывать и в новосибирских кинотеатрах. При этом картина с Хоакином Фениксом не получила официального прокатного удостоверения.