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Показ шоу «Чикен Карри» комика Гудкова отменен в Новосибирске

Показ шоу «Чикен Карри» комика Гудкова отменен в Новосибирске

6 июля 2024, 08:15
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info
В новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» отменен показ очередного шоу «Чикен Карри», зрителям предложили вернуть билеты, пишут соцсети.

В Новосибирске отменили показ шоу «Чикен Карри», одним из авторов которого является комик Александр Гудков. Об этом получившие сообщения от центра культуры и отдыха «Победа» с предложением сдать билеты зрители сообщили в телеграм-канале «Сибирский экспресс».

Премьерный показ эпизода № 28 комедийного шоу должен был пройти в России 7 июля. Однако продюсеры «Чикен Карри» распространили заявление об угрозах и обвинениях некоторых общественников и телеграм-каналов в адрес Гудкова.

Комика обвиняют в его якобы экстремистских высказываниях по поводу СВО — это он называет клеветой. Однако практически все кинотеатры страны отказались от показов шоу «Чикен Карри».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Отмена#Кинотеатры#Чикен Карри#Гудков
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