Показ шоу «Чикен Карри» комика Гудкова отменен в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Новосибирске отменили показ шоу «Чикен Карри», одним из авторов которого является комик Александр Гудков. Об этом получившие сообщения от центра культуры и отдыха «Победа» с предложением сдать билеты зрители сообщили в телеграм-канале «Сибирский экспресс».
Премьерный показ эпизода № 28 комедийного шоу должен был пройти в России 7 июля. Однако продюсеры «Чикен Карри» распространили заявление об угрозах и обвинениях некоторых общественников и телеграм-каналов в адрес Гудкова.
Комика обвиняют в его якобы экстремистских высказываниях по поводу СВО — это он называет клеветой. Однако практически все кинотеатры страны отказались от показов шоу «Чикен Карри».