Показ шоу «Чикен Карри» комика Гудкова отменен в Новосибирске

В Новосибирске отменили показ шоу «Чикен Карри», одним из авторов которого является комик Александр Гудков. Об этом получившие сообщения от центра культуры и отдыха «Победа» с предложением сдать билеты зрители сообщили в телеграм-канале «Сибирский экспресс».