Фильм «Барби» покажут в новосибирском кинотеатре — когда ждать премьеру

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В России уже на следующей неделе ожидается премьера фильма «Барби». В ряде городов уже начали продавать билеты на 9 сентября, но в Новосибирске информации о показах пока нет. Эту новость сообщает издание НГС.
«В сети „СИНЕМА 5“ будут показывать „Барби“ как предсеансовое обслуживание к фильму „Фора Х“. Но в Новосибирске эти кинотеатры не представлены»
Новосибирские кинотеатры пока отказываются комментировать ситуацию и не могут сказать, будут ли они показывать фильм.
Однако, в кинотеатре «Киноатлас» сообщили, что «Барби» будет показан на следующей неделе, но точную дату пока не могут назвать.