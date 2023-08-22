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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Фильм могут показать в Новосибирске

Фильм «Барби» покажут в новосибирском кинотеатре — когда ждать премьеру

22 августа 2023, 09:24
Фото: Кадр из трейлера фильма "Барби"
Фильм могут показать в Новосибирске

Фильм «Барби» могут показать в новосибирском кинотеатре

Фильм «Барби» могут показать в кинотеатрах Новосибирска, но точная дата премьеры пока неизвестна.

В России уже на следующей неделе ожидается премьера фильма «Барби». В ряде городов уже начали продавать билеты на 9 сентября, но в Новосибирске информации о показах пока нет. Эту новость сообщает издание НГС.

«В сети „СИНЕМА 5“ будут показывать „Барби“ как предсеансовое обслуживание к фильму „Фора Х“. Но в Новосибирске эти кинотеатры не представлены»

Новосибирские кинотеатры пока отказываются комментировать ситуацию и не могут сказать, будут ли они показывать фильм.

Однако, в кинотеатре «Киноатлас» сообщили, что «Барби» будет показан на следующей неделе, но точную дату пока не могут назвать.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Фильм#Барби
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