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Барби мимо: новосибирцы вместо кинопремьеры будут смотреть на самолёты в Мочище

28 июля 2023, 14:00
Фото: atas.info
На неделе состоится знаменательное авиашоу
Главные события недели в Новосибирске: сибиряки смогут увидеть долгожданную премьеру фильма «Барби»; посмотреть на яркое авиашоу; и остаться без Интернета.

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» увидят новосибирцы

Новосибирцы увидят «Барби» только в октябре
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Жители Новосибирска все-таки увидят новые фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», но только в октябре. Сейчас эти фильмы недоступны для российского рынка. Голливудские кинокомпании выявили прокатчиков, которые поставляли копии фильмов в Россию, в основном из Казахстана. Сейчас эта возможность закрыта. Посмотреть фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» можно будет только онлайн, причем они появятся в интернет-кинотеатрах только в осенью.

Скандальное дело директора аэродрома Мочище и авиашоу

Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
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В Новосибирске 30 июля состоится яркое событие — авиашоу «ВИВАТ Россия». В нем примут участие две пилотажные группы, сверхлегкая авиация и симфонический оркестр. А накануне праздника стало известно, что директор аэродрома Мочище, Александр Осокин стал фигурантом уголовного дела, связанного с мошенничеством. По словам самого Осокина, следствие обвиняет его в выполнении работ для организации ДОСААФ без необходимого сертификата, а также в завышении стоимости аренды техники. Об этом стало известно Атас.инфо.

«Стрижей» не будет: названа окончательная программа авиашоу-2023 в Новосибирске
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Стоит отметить, что Осокин уже долгое время занимается восстановлением и развитием аэродрома Мочище вместе с другими энтузиастами. В результате усилий команды аэродром стал одним из лучших в регионе для малой авиации.

Новосибирский депутат предложил отключить Интернет

Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев
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Предложение депутата Анатолия Кубанова ограничить доступ к компьютерам и отключить Интернет в Новосибирске вызвало много обсуждений. Он считает, что свободный доступ к онлайн-ресурсам и социальным сетям является негативным явлением и предлагает изъять компьютеры у россиян. По его мнению, отсутствие подключения к сети способствует развитию науки, искусства и творчества. Депутат высказал свои мысли на эту тему на одном из интернет-ресурсов.

Он утверждает, что ограничение доступа к Интернету приведет к росту достижений в научной и художественной сферах. Кубанов считает, что компьютеры следует использовать только для научных и промышленных целей, а также в сфере транспорта и военных структурах. По его словам, множество технологий не должно быть доступно широкой публике.

ТОП по-новосибирски: фильм «Барби», чупакабра, отмена застройки «тихого центра»
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги#Дайджест
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