Барби мимо: новосибирцы вместо кинопремьеры будут смотреть на самолёты в Мочище

Жители Новосибирска все-таки увидят новые фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», но только в октябре. Сейчас эти фильмы недоступны для российского рынка. Голливудские кинокомпании выявили прокатчиков, которые поставляли копии фильмов в Россию, в основном из Казахстана. Сейчас эта возможность закрыта. Посмотреть фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» можно будет только онлайн, причем они появятся в интернет-кинотеатрах только в осенью.