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Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев

25 июля 2023, 04:48
Фото: 1MI
По словам Кубанова, свободный доступ в интернет и социальные сети – зло
Депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов предложил изъять компьютеры у населения, считая, что свободный доступ в интернет и социальные сети является злом, и отключение от онлайна способствует творчеству, науке и искусству.

В Новосибирской области вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов предложил забрать у жителей компьютеры. Он высказал свою точку зрения на сайте zavtra. ru.

По мнению Кубанова, доступ в Интернет и социальные сети несет вред. Он считает, что ограничение доступа в сеть повлечет за собой рост научных и художественных достижений.

Он подчеркнул: «Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. Множество технологий отсутствует в открытом доступе. Ты не можешь купить атомный миниреактор в магазине бытовой техники, а зенитный ракетный комплекс — в охотничьей лавке. Так же и ЭВМ должны применяться по назначению — в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах и т. п.»

Также стоит отметить, что депутат представляет фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он много лет возглавлял новосибирское отделение и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Заксобрание#Интернет#Социальные сети#Наука#Искусство#Общество#Технологии
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