Депутат Кубанов предложил изъять компьютеры и отключить Интернет у новосибирцев

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В Новосибирской области вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов предложил забрать у жителей компьютеры. Он высказал свою точку зрения на сайте zavtra. ru.
По мнению Кубанова, доступ в Интернет и социальные сети несет вред. Он считает, что ограничение доступа в сеть повлечет за собой рост научных и художественных достижений.
Он подчеркнул: «Необходимо решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота. Множество технологий отсутствует в открытом доступе. Ты не можешь купить атомный миниреактор в магазине бытовой техники, а зенитный ракетный комплекс — в охотничьей лавке. Так же и ЭВМ должны применяться по назначению — в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах и т. п.»
Также стоит отметить, что депутат представляет фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Он много лет возглавлял новосибирское отделение и неоднократно выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора.