Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Из объявления продавца следует, что кошка «частной разводни». У него есть котята, которым недавно стукнул месяц, и они легко помещаются в ладонь. Также у торговца есть животные постарше, которые скоро сами начнут давать потомство.
По словам продавца, звери не опасны для людей. Документов на животных, подтверждающих родословную у мужчины нет. За одного котенка он просит 148 тысяч рублей.
Примечательно, но судя по сайту, продавец там зарегистрирован с 2018 года. У него низкий рейтинг – по мнению покупателей, разводчик очень грубый. Также читайте, за сколько в Новосибирске продавали самых дорогих кошек.