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Published Сегодня, 01:28

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Updated Сегодня, 01:31

Грубый разводчик в Новосибирске продает в Интернете котят леопардовой кошки

23 марта 2023, 01:28
Фото: Авито
За котят просят 148 тысяч рублей

Котят леопардовой кошки продают в Новосибирске за 148 тысяч рублей

Котят азиатской леопардовой кошки продают в Новосибирске почти за 150 тысяч рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Из объявления продавца следует, что кошка «частной разводни». У него есть котята, которым недавно стукнул месяц, и они легко помещаются в ладонь. Также у торговца есть животные постарше, которые скоро сами начнут давать потомство.

По словам продавца, звери не опасны для людей. Документов на животных, подтверждающих родословную у мужчины нет. За одного котенка он просит 148 тысяч рублей.

Примечательно, но судя по сайту, продавец там зарегистрирован с 2018 года. У него низкий рейтинг – по мнению покупателей, разводчик очень грубый. Также читайте, за сколько в Новосибирске продавали самых дорогих кошек. 

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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Новосибирск
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