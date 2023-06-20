Девочка из Новосибирска получила ожог пальцев, повторив ролик из Интернета

Ее мама объяснила, что они попытались сделать слепок руки, повторив ролик из Интернета, но произошло нагревание смеси, из-за чего кожа сошла с пальцев. Девочке была оказана первая помощь, а затем она с мамой отправилась в ближайшее медицинское учреждение для получения профессиональной медицинской помощи. Работа была завершена в 17:13.