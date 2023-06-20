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Девочка из Новосибирска получила ожог пальцев, повторив ролик из Интернета

20 июня 2023, 03:11
Фото: 1MI
Ребенок получила ожог
Ребенок хотела сделать слепок руки из гипса, повторив ролик из Интернета, но получила ожог пальцев.

19 июня в 16:31 оперативный дежурный МАСС получил звонок от женщины: у ее дочки застряли пальцы в гипсовой ёмкости. Гипс нагрелся, и рука девочки получила ожог.

Спасатели выехали по указанному адресу на ул. Стартовая в Ленинском районе города. Однако к моменту приезда спасателей, девочка 2015 г. р. уже самостоятельно вытащила руку из гипса.

Ее мама объяснила, что они попытались сделать слепок руки, повторив ролик из Интернета, но произошло нагревание смеси, из-за чего кожа сошла с пальцев. Девочке была оказана первая помощь, а затем она с мамой отправилась в ближайшее медицинское учреждение для получения профессиональной медицинской помощи. Работа была завершена в 17:13.

Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Новосибирск
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