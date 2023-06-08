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Инцидент произошел 8 июня в 7:42. По неизвестным причинам на улице 1-я Шоссейная загорелся автомобиль марки «Лада Веста». Площадь горения составила 8 кв. м.
Огонь охватил машину полностью. Водитель получил ожоги рук, туловища, головы. Его осмотрели врачи скорой помощи и госпитализировали в ожоговый центр.
В багажнике был обнаружен газовый баллон, пожарные провели его охлаждение. Локализировали горение в 7:59. На месте трудились два авто спецтехники и 6 человек.