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Автомобиль вспыхнул в Новосибирске — водитель получил ожоги рук, туловища и головы

8 июня 2023, 01:37
Фото: 1MI
Водитель пострадал

В Новосибирске водитель получил ожоги рук и головы из-за загоревшегося автомобиля

В Новосибирске водитель получил ожоги из-за загоревшегося автомобиля, подробности сообщают в ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел 8 июня в 7:42. По неизвестным причинам на улице 1-я Шоссейная загорелся автомобиль марки «Лада Веста». Площадь горения составила 8 кв. м.

Огонь охватил машину полностью. Водитель получил ожоги рук, туловища, головы. Его осмотрели врачи скорой помощи и госпитализировали в ожоговый центр.

В багажнике был обнаружен газовый баллон, пожарные провели его охлаждение. Локализировали горение в 7:59. На месте трудились два авто спецтехники и 6 человек.

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#Эмилия Губарева#18+#Пожар#Автомобиль#Пострадавшие#Транспорт#Город#Происшествия#Общество#Новосибирск
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