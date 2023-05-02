Выбирались через окна: в Новосибирской области вспыхнул автобус с пассажирами

В салоне находилось много пассажиров, которые ехали в больницу, на учебу или по делам. По словам очевидцев, в один момент транспорт загорелся, и люди выходили из автобуса через окна, чтобы спастись. Уточняется, что к счастью, никто не пострадал, но многие ощущали шок от происшествия, пишет «Горсайт».