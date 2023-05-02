Выбирались через окна: в Новосибирской области вспыхнул автобус с пассажирами

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В салоне находилось много пассажиров, которые ехали в больницу, на учебу или по делам. По словам очевидцев, в один момент транспорт загорелся, и люди выходили из автобуса через окна, чтобы спастись. Уточняется, что к счастью, никто не пострадал, но многие ощущали шок от происшествия, пишет «Горсайт».
Одна из пассажирок рассказала, что автобус был старым и уже начал разваливаться. А пресс-службе ГУ МЧС по региону информацию подтвердили. Они отметили, что 36 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Специалисты прибыли на место в течение 10 минут, но к тому времени огонь уже уничтожил автобус. Площадь пожара составила 21 квадратный метр.
Людей, которые ехали в автобусе, доставили другим транспортом в село Довольное. Новости о происшествии вызвали беспокойство среди жителей региона: они задают вопросы о безопасности транспорта и его необходимого обслуживания.