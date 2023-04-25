В Новосибирске на Большой вспыхнули автомобили «ГАЗель» и Nissan Skyline

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Днем 25 апреля на улице Большой в Новосибирске произошло ДТП с двумя автомобилями: «ГАЗель» и Nissan Skyline.
Инцидент был зафиксирован видеокамерой и выложен в Telegram-канале АСТ-54 Black. Известно, что пассажиры Skyline не получили травм, как и водитель доставки на «ГАЗели».
На место происшествия прибыли пожарные в течение нескольких минут после вызова, однако машины уже были полностью охвачены пламенем, что затруднило доступ к месту происшествия.
Причина возгорания не сообщается. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что в результате инцидента обошлось без жертв.