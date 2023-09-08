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Published Сегодня, 02:36

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Хлеб станет дороже

Цена на хлеб в Новосибирске подскочит на 10% — в чем причина

8 сентября 2023, 02:36
Фото: Midjourney
Хлеб станет дороже

В Новосибирске цены на хлеб вырастут на 10%

Цены на хлеб в Новосибирске могут вырасти на 10% из-за нехватки производственного персонала, вынужденной индексации зарплат и роста ключевой ставки Центрального банка России.

В Новосибирске ожидается увеличение цены на хлеб и другие хлебобулочные изделия. Генеральный директор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков сообщил, что подорожание будет составлять около 10%. Однако, по его мнению, проблема немного преувеличена.

Терешков заметил, что доля хлеба в средней потребительской корзине является наименьшей. Поэтому, если пересчитать это на одного потребителя, то повышение на 10% будет означать увеличение расходов на 60-100 рублей в месяц. Для большинства людей эта сумма не является критически важной, пишет Infopro54.

Причинами увеличения цен стали нехватка рабочей силы в производстве хлебобулочных изделий и индексация зарплат, проведенная в связи с инфляцией. Также повлиял рост ключевой ставки Центрального банка России. В связи с отменой льготных программ со стороны Минсельхоза и Россельхозбанка, предприятия пищевой промышленности вынуждены обновлять свои производственные мощности по новым ставкам.

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#Экономика#Цены#Эмилия Губарева#Цена#Подорожание#Хлеб
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