Цена на хлеб в Новосибирске подскочит на 10% — в чем причина

Терешков заметил, что доля хлеба в средней потребительской корзине является наименьшей. Поэтому, если пересчитать это на одного потребителя, то повышение на 10% будет означать увеличение расходов на 60-100 рублей в месяц. Для большинства людей эта сумма не является критически важной, пишет Infopro54.