Покупатели в панике: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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В Новосибирской области произошло резкое сокращение выпуска куриного яйца. Об этом информирует BFM-Новосибирск.
По данным двух источников, причиной этого стало прекращение производства пищевого яйца на птицефабрике «Евсинская». Вместо этого планируется начать выращивание кур-бройлеров.
Эти изменения заметили и потребители, особенно жители Искитимского района Новосибирской области, где расположена птицефабрика. Они отмечают изменение ассортимента продукции на рынке и говорят о скором исчезновении яиц из магазинов.
Возможно, такие перемены связаны с появлением на рынке крупных производителей из Омской области и с Алтая, но это лишь предположение.