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Производство куриного яйца в Новосибирской области сократилось на 14%

Покупатели в панике: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

8 сентября 2023, 01:36
Фото: 1MI

Производство куриного яйца в Новосибирской области сократилось на 14%

В Новосибирской области производство куриного яйца сократили на 14% в 2023 году из-за прекращения его производства на птицефабрике «Евсинская», что привело к изменению ассортимента и возможному дефициту яиц на рынке.

В Новосибирской области произошло резкое сокращение выпуска куриного яйца. Об этом информирует BFM-Новосибирск.

По данным двух источников, причиной этого стало прекращение производства пищевого яйца на птицефабрике «Евсинская». Вместо этого планируется начать выращивание кур-бройлеров.

Эти изменения заметили и потребители, особенно жители Искитимского района Новосибирской области, где расположена птицефабрика. Они отмечают изменение ассортимента продукции на рынке и говорят о скором исчезновении яиц из магазинов.

Возможно, такие перемены связаны с появлением на рынке крупных производителей из Омской области и с Алтая, но это лишь предположение.

Новосибирскстат: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году
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#Новосибирск#Рынок#Производство#Эмилия Губарева#Яйца
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