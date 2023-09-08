Покупатели в панике: производство яиц резко упало в Новосибирской области в 2023 году

Производство куриного яйца в Новосибирской области сократилось на 14%

В Новосибирской области производство куриного яйца сократили на 14% в 2023 году из-за прекращения его производства на птицефабрике «Евсинская», что привело к изменению ассортимента и возможному дефициту яиц на рынке.