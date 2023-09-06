Назван призовой фонд полумарафона Раевича 2023 в Новосибирске, и цена участия

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Победители получат по 130 тысяч рублей. Денежные призы поменьше получат первые десять марафонцев у мужчин и у женщин, сообщил председатель федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов на пресс-конференции в «Интерфаксе» 6 сентября 2023.
Участие в полумарафоне платное, и цена менялась. В мае можно было зарезервировать участие за 1200 рублей. А последние слоты по 2500 рублей. были недавно расхватаны за день. Сейчас регистрация для участия в полумарафоне уже закрыта, заняты все 1500 мест.
Для любителей осталась возможность испытать себя на дистанции 3 км. Тем, кто хочет зафиксировать результат, придется заплатить 500 рублей за специальный чип. Для остальных участие бесплатное.
Ради Сибирского фестиваля бега в субботу будет перекрыто движение транспорта в центре Новосибирска. Дистанция пройдет как обычно — по красному проспекту.
Старт полумарафона в 10.00, старт самого массового забега на 3 км — в 13.00.
Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов напомнил, что число участников порой достигало 15 тысяч. А директор фестиваля Евгений Гусев призвал новосибирцев «писать плакаты и выходить на улицы поддержать бегунов».