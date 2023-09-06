Назван призовой фонд полумарафона Раевича 2023 в Новосибирске, и цена участия

Участие в полумарафоне платное, и цена менялась. В мае можно было зарезервировать участие за 1200 рублей. А последние слоты по 2500 рублей. были недавно расхватаны за день. Сейчас регистрация для участия в полумарафоне уже закрыта, заняты все 1500 мест.