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Запущенный участок у новосибирской фабрики «Синар» превратят в парк с прудом

Сегодня, 02:08
Фото: green.novo-sibirsk
Проект будут обсуждать с общественностью

В Новосибирске у фабрики «Синар» может появиться парк с прудом

Рядом с фабрикой «Синар» может появиться новый сквер. Дизайн-проект уже готов: его придумали французские архитекторы, подробности рассказали на сайте муниципального портала «Зеленый город».

Новый сквер может появиться на пересечении улиц Свердлова и Серебренниковской, возле швейной фабрики «Синар».

Проект парка разрабатывали два французских архитекторов и два новосибирских специалиста. Сквер хотят назвать «Сад имени А. Б. Елезова», в память об основателе фабрики Елезове Алексее.

В парке будут прогулочные аллеи, зоны отдыха, лавочки и даже пруд. В настоящий момент участок давно заброшен. Обсуждение проекта состоится 2 декабря, а новосибирцы смогут внести свои пожелания по благоустройству территории.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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