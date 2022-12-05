Запущенный участок у новосибирской фабрики «Синар» превратят в парк с прудом

Новый сквер может появиться на пересечении улиц Свердлова и Серебренниковской, возле швейной фабрики «Синар».
Проект парка разрабатывали два французских архитекторов и два новосибирских специалиста. Сквер хотят назвать «Сад имени А. Б. Елезова», в память об основателе фабрики Елезове Алексее.
В парке будут прогулочные аллеи, зоны отдыха, лавочки и даже пруд. В настоящий момент участок давно заброшен. Обсуждение проекта состоится 2 декабря, а новосибирцы смогут внести свои пожелания по благоустройству территории.
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