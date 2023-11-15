В Новосибирском районе у Северного объезда построят новое кладбище

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Площадь погоста составит 750 тысяч квадратных метров. Он разместится между Северным объездом и Восточным шоссе на территории Станционного сельсовета.
«Принимая во внимание ходатайство департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области […] перевести […] в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельные участки», — указано в распоряжении за подписью Андрея Травникова.
Примерная дата строительства нового кладбища пока неизвестна.