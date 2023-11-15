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Updated Сегодня, 08:32

Под Новосибирском построят новый погост

В Новосибирском районе у Северного объезда построят новое кладбище

15 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI
Под Новосибирском построят новый погост

В Новосибирской области построят новое кладбище на 750 тысяч квадратных метров

В Новосибирской области появится новое кладбище. Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Андрей Травников.

Площадь погоста составит 750 тысяч квадратных метров. Он разместится между Северным объездом и Восточным шоссе на территории Станционного сельсовета.

«Принимая во внимание ходатайство департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области […] перевести […] в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения земельные участки», — указано в распоряжении за подписью Андрея Травникова.

Примерная дата строительства нового кладбища пока неизвестна.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Травников#Кладбище#Земля#Андрей Травников#Земельный участок#Александр Ляхов
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