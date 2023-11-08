atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:46

Published Сегодня, 01:46

Modified Сегодня, 01:48

Updated Сегодня, 01:48

Новую стелу установят на кладбище

Новую стелу погибшим Героям на СВО установят на кладбище в Новосибирске

8 ноября 2023, 01:46
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новую стелу установят на кладбище
На Гусинобродском кладбище нет места для новых могил рядом со стелой, которая посвящена героям Великой Отечественной войны. Поэтому городские власти решили выделить новую территорию для погребения воинов СВО и установить там еще одну стелу.

Совместно с военными комиссариатами Октябрьского района и Центрального округа был выбран новый квартал — № 8В для захоронений павших военнослужащих в зоне СВО. Важно отметить, что этот участок находится недалеко от остановки автобуса и имеет парковочные места.

По планам властей, возле новой стелы будут проводиться траурные церемонии в честь воинов. Более детальное благоустройство данной территории запланировано на 2024 год. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Витухин также подчеркнул, что до завершения работ можно проводить церемонии прощания с погибшими воинами у уже существующей стелы, посвященной героям Великой Отечественной войны.

Ушли навсегда: кто из новосибирцев погиб на СВО в октябре 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
Хоронить людей негде: места на кладбищах кончаются в НовосибирскеПенсионерка из Новосибирска отправилась на СВО добровольцемЧВК «Вагнер» в Новосибирске возобновил набор бойцов СВО — теперь туда берут не всех
#Общество#Новосибирск#Стела#Эмилия Губарева#Гусинобродское кладбище#Захоронения
Подпишитесь
Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии
Вчера, 01:42
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
Вчера, 02:36
Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет
Вчера, 07:52
Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области
Вчера, 01:38
Появилась дата приезда поезда Деда Мороза в Новосибирск
Вчера, 13:20
«Хоть в годовщину революции подсыпьте песка» — губернатор о тротуарах в Новосибирске
Вчера, 04:02