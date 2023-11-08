Новую стелу погибшим Героям на СВО установят на кладбище в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:46
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Совместно с военными комиссариатами Октябрьского района и Центрального округа был выбран новый квартал — № 8В для захоронений павших военнослужащих в зоне СВО. Важно отметить, что этот участок находится недалеко от остановки автобуса и имеет парковочные места.
По планам властей, возле новой стелы будут проводиться траурные церемонии в честь воинов. Более детальное благоустройство данной территории запланировано на 2024 год. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
Витухин также подчеркнул, что до завершения работ можно проводить церемонии прощания с погибшими воинами у уже существующей стелы, посвященной героям Великой Отечественной войны.