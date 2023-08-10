Новосибирской мэрии не дали построить поле для гольфа

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Как сообщает Сибкрай, земельный участок располагается на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска. Департамент земельных и имущественных отношений городской мэрии в 2018 году выделил землю под строительство поля для гольфа или занятий конным спортом с соответствующими манежами.
Однако позже назначение земельного участка изменили под возведение высотных зданий и, наконец, гостиницы. По мнению УФАС, это ставило арендатора в преимущественное положение по строительству именно отеля и способствовало отсутствию конкуренции на арендном рынке.
В итоге региональное управление ФАС наказало чиновникам расторгнуть дополнительные соглашения или объявить торги на земельные участки до 2 сентября прошлого года. Однако в мэрии проигнорировали требования ведомства.