atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Новосибирской мэрии не дали построить поле для гольфа

Новосибирской мэрии не дали построить поле для гольфа

10 августа 2023, 10:08
Фото: pxhere. com
Новосибирской мэрии не дали построить поле для гольфа

В Новосибирске мэрию уличили в передаче земли под поле для гольфа

Управление ФАС по Новосибирской области обвинило администрацию города Новосибирска в незаконной передаче земли под строительство. Изначально там должно было появиться поле для гольфа.

Как сообщает Сибкрай, земельный участок располагается на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска. Департамент земельных и имущественных отношений городской мэрии в 2018 году выделил землю под строительство поля для гольфа или занятий конным спортом с соответствующими манежами.

Однако позже назначение земельного участка изменили под возведение высотных зданий и, наконец, гостиницы. По мнению УФАС, это ставило арендатора в преимущественное положение по строительству именно отеля и способствовало отсутствию конкуренции на арендном рынке.

В Новосибирске чиновники мэрии избавятся от iPhone по указу президента
Узнать подробнее

В итоге региональное управление ФАС наказало чиновникам расторгнуть дополнительные соглашения или объявить торги на земельные участки до 2 сентября прошлого года. Однако в мэрии проигнорировали требования ведомства.

Мэру Локтю внесли представление за разбитые дороги и забитые ливневки в Новосибирске
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Земельный участок#Строительство#ФАС#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Только треть билетов на матч-открытие нового ЛДС раздадут через сайт — всем не хватит
Сегодня, 05:11
«Сайт умер»: болельщики не могут получить бесплатные билеты на матч-открытие ЛДС
Сегодня, 06:12
На матч-открытие нового ЛДС в Новосибирске не раздали ни один бесплатный билет
Сегодня, 07:27
«Лучше бы билеты сделали платными»: фанаты в ярости от поломки сайта нового ЛДС
Сегодня, 07:12
Дикие ливни и грозы ожидаются на выходных 12 и 13 августа в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Женщины стонали и «дышали маткой» на Михайловской набережной в Новосибирске
Сегодня, 05:48