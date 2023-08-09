Где построят 60 этажный небоскреб в Новосибирске, рассказал министр Колмаков

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам министра, проектируется объект действительно очень сложно. Не только с точки зрения инженерного проектирования, а также и с градостроительной точки зрения.
Та территория, которая предусмотрена под строительство небоскреба — интересна. Сейчас решается вопрос по градостроительной тематике совместно с департаментом мэрии Новосибирска, чтобы не были нарушены права граждан.
«Объект большой. Это жилье. Соответственно он должен быть обеспечен всеми необходимыми инфраструктурами: дорогами, детскими садами и тд. Что касается места строительство, оно уже определено и это Октябрьский район», — сказал Алексей Колмаков.
Напомним, ранее в СМИ говорилось, что строительные компании планируют строительство небоскреба с двумя башнями высотой 180 метров рядом со станцией метро «Октябрьская» в ЖК «Чикаго». Также говорилось о втором небоскребе в квартале «Чернышевский» на берегу Оби.