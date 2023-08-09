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Где построят 60 этажный небоскреб в Новосибирске, рассказал министр Колмаков

9 августа 2023, 05:32
Фото: 1MI
Пока небоскреб проектируют

В Новосибирске определено место, где построят 60-этажный небоскреб

В Новосибирске планируется построить высотное здание с 60 этажами в Октябрьском районе, о чем на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр строительства Алексей Колмаков.

По словам министра, проектируется объект действительно очень сложно. Не только с точки зрения инженерного проектирования, а также и с градостроительной точки зрения.

Та территория, которая предусмотрена под строительство небоскреба — интересна. Сейчас решается вопрос по градостроительной тематике совместно с департаментом мэрии Новосибирска, чтобы не были нарушены права граждан.

«Объект большой. Это жилье. Соответственно он должен быть обеспечен всеми необходимыми инфраструктурами: дорогами, детскими садами и тд. Что касается места строительство, оно уже определено и это Октябрьский район», — сказал Алексей Колмаков.

Напомним, ранее в СМИ говорилось, что строительные компании планируют строительство небоскреба с двумя башнями высотой 180 метров рядом со станцией метро «Октябрьская» в ЖК «Чикаго». Также говорилось о втором небоскребе в квартале «Чернышевский» на берегу Оби.

#Эмилия Губарева#Небоскреб#Жилой дом#Октябрьский мост#Алексей Колмаков#Общество#Город#Новосибирск
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