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Новогодние елки доставили в Новосибирск к открытию ярмарки

Сегодня, 04:02
Фото: 1MI
Первую партию новогодних елок привезли в Новосибирск для продажи на базаре
Первую партию новогодних елок привезли в Новосибирск для продажи на базаре. Об этом сообщает Россельхознадзор региона.

Столица Сибири получила около 2 000 пихт из Кузбасса. Новогодние деревца пробудут на складах до открытия елочной ярмарки.

Напомним, она откроется в Новосибирске 1 декабря. Нескольким продавцам елей уже выделили площадки для продажи.

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Недавно доставленные хвойные деревья проверили на наличие вредителей специалисты Россельхознадзора. Они успешно прошли фитоконтроль.

В начале ноября некоторые частные торговцы открыли сезон продаж новогодних елей в Новосибирской области. Atas.info узнал у них, какие деревья самые популярные в этом году и как выбрать правильно.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Елка#Базар#Алина Шефер
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