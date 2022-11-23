Новогодние елки доставили в Новосибирск к открытию ярмарки

Столица Сибири получила около 2 000 пихт из Кузбасса. Новогодние деревца пробудут на складах до открытия елочной ярмарки.
Напомним, она откроется в Новосибирске 1 декабря. Нескольким продавцам елей уже выделили площадки для продажи.
Недавно доставленные хвойные деревья проверили на наличие вредителей специалисты Россельхознадзора. Они успешно прошли фитоконтроль.
В начале ноября некоторые частные торговцы открыли сезон продаж новогодних елей в Новосибирской области. Atas.info узнал у них, какие деревья самые популярные в этом году и как выбрать правильно.