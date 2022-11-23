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Под Новосибирском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Сегодня, 08:40
Фото: Прокуратура НСО
Перевернувшийся автобус
В Новосибирской области на трассе К-29 перевернулся рейсовый автобус, несколько человек пострадали, сообщает Искитимская межрайонная прокуратура.

“Рейсовый автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Пострадало несколько человек, которым оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет”, - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство пообещало проверить “соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей”.

Ранее на железнодорожном переезде в пригороде Новосибирска «КамАЗ» на высокой скорости врезался в грузовой поезд, водитель погиб. Удар был такой силы железнодорожный состав сошел с рельсов.

До этого дрифтер протаранил новое крыльцо администрации Колыванского района Новосибирской области.

 

Поезд переехал водителя на «КамАЗе» под Новосибирском – пассажирские рейсы задержаны
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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Дорога К-29#Автобус#ДТП#Искитим
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