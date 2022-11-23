Под Новосибирском перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

“Рейсовый автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Пострадало несколько человек, которым оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет”, - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство пообещало проверить “соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей”.
Ранее на железнодорожном переезде в пригороде Новосибирска «КамАЗ» на высокой скорости врезался в грузовой поезд, водитель погиб. Удар был такой силы железнодорожный состав сошел с рельсов.
До этого дрифтер протаранил новое крыльцо администрации Колыванского района Новосибирской области.