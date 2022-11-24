atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске охранник избил собаку, которую пустили погреться

Сегодня, 14:44
Фото: Telegram-канал animak_nsk
Избитая собака
В новосибирском бизнес-центре на ул. Сакко и Ванцетти охранник пинками выгнал на мороз больную собаку, пишет Telegram-канал animak_nsk.

“Больную овчарку, которую добрые люди запустили погреться, охранник просто на пинках выгнал из холла. (...) Собака, еле передвигающаяся от холода и боли, получила еще пинков по всему телу, по голове, за то, что просто лежала и грелась”, - говорится в сообщении.

В канале также опубликовано видео, на котором антигерой пытается оправдаться риторическим вопросом: “Как мне ее еще выгонять?”.

В ветеринарной клинике

Неравнодушные люди отвели животное к ветеринару. Собаке требуется дорогостоящие диагностика и лечение, в противном случае ее ждет усыпление. Активисты объявили сбор пожертвований.

Ранее хозяин избил ногами собаку на глазах у людей в Октябрьском районе Новосибирска.

Неожиданная находка: новосибирские ветеринары удивились содержимому собачьего желудка
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Собака#Избиение
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Сегодня, 06:45
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Скандалы, фальсификации обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Сегодня, 08:33
Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали
Сегодня, 07:50