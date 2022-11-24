В Новосибирске охранник избил собаку, которую пустили погреться

“Больную овчарку, которую добрые люди запустили погреться, охранник просто на пинках выгнал из холла. (...) Собака, еле передвигающаяся от холода и боли, получила еще пинков по всему телу, по голове, за то, что просто лежала и грелась”, - говорится в сообщении.
В канале также опубликовано видео, на котором антигерой пытается оправдаться риторическим вопросом: “Как мне ее еще выгонять?”.
Неравнодушные люди отвели животное к ветеринару. Собаке требуется дорогостоящие диагностика и лечение, в противном случае ее ждет усыпление. Активисты объявили сбор пожертвований.
Ранее хозяин избил ногами собаку на глазах у людей в Октябрьском районе Новосибирска.