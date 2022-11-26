Силовики изучили записи с камер наблюдения, опросили жителей соседних домов и быстро вышли на предполагаемого преступника. У него в квартире была обнаружена одежда, которая попала в поле зрения камер, установленных в офисе микрозаймов, и нож. А вот денег при себе у мужчины не оказалось – он уже успел их потратить, рассказали в пресс-службе регионального ГУВД.