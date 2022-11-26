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В Новосибирске вооруженного разбойника арестовали на нападение на офис микрозаймов

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
Разбойник арестован, возбуждено уголовное дело

Грабителя офиса микрозаймов задержали в Новосибирске

Вооруженный ножом мужчина отобрал деньги у сотрудницы. Его задержали по горячим следам, но он уже успел потратить все награбленное

Полицейские в Октябрьском районе Новосибирска задержали 38-летнего мужчину, которой с ножом в руках напал на офис микрокредитной организации. Угрожая холодным оружием, злоумышленник вынудил сотрудницу отдать ему две тысячи рублей.

Силовики изучили записи с камер наблюдения, опросили жителей соседних домов и быстро вышли на предполагаемого преступника. У него в квартире была обнаружена одежда, которая попала в поле зрения камер, установленных в офисе микрозаймов, и нож. А вот денег при себе у мужчины не оказалось – он уже успел их потратить, рассказали в пресс-службе регионального ГУВД.

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ «Разбой».

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