Полицейские в Октябрьском районе Новосибирска задержали 38-летнего мужчину, которой с ножом в руках напал на офис микрокредитной организации. Угрожая холодным оружием, злоумышленник вынудил сотрудницу отдать ему две тысячи рублей.
Силовики изучили записи с камер наблюдения, опросили жителей соседних домов и быстро вышли на предполагаемого преступника. У него в квартире была обнаружена одежда, которая попала в поле зрения камер, установленных в офисе микрозаймов, и нож. А вот денег при себе у мужчины не оказалось – он уже успел их потратить, рассказали в пресс-службе регионального ГУВД.
Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по второй части статьи 162 УК РФ «Разбой».