Напомним, что в мобильных пунктах обогрева, которыми можно воспользоваться круглосуточно, есть тепловая пушка, инструменты для авто, теплая одежда и чай. Также дежурят 30 мобильных бригад, в их арсенале имеются все необходимые инструменты. Сотрудники скорой дорожной службы могут помочь даже отбуксировать автомобиль до теплого места. Связаться с ними и сообщить о проблеме, можно по номеру 112.