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Двум замерзшим в 30-градусный мороз новосибирским водителям помогли дорожники

Сегодня, 02:39
Фото: 1MI
Дорожники патрулируют трассы

Новосибирские дорожники продолжают спасать замерзших водителей

Нескольким замерзшим автомобилистам помогли новосибирские дорожники, подробности рассказали в ТУАД.

С 22 ноября в Новосибирской области на трассах работают мобильные пункты обогрева. Дорожники уже помогли двум замерзшим в 30-градусный мороз водителям. Инциденты произошли 25 и 26 ноября на Ленинск-Кузнецкой трассе.

У одного из автомобилистов произошла поломка двигателя, генератора и перемерзание топливной системы. Водителю помогли сотрудники ДРСУ. Похожий инцидент произошел и в Ордынском районе. Там у машины сломался двигатель. Его отбуксировали по просьбе владельца до ближайшего кафе.

Пункты обогрева в лютый мороз открыли на новосибирских трассах
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Напомним, что в мобильных пунктах обогрева, которыми можно воспользоваться круглосуточно, есть тепловая пушка, инструменты для авто, теплая одежда и чай. Также дежурят 30 мобильных бригад, в их арсенале имеются все необходимые инструменты. Сотрудники скорой дорожной службы могут помочь даже отбуксировать автомобиль до теплого места. Связаться с ними и сообщить о проблеме, можно по номеру 112.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск
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