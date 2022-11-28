С 22 ноября в Новосибирской области на трассах работают мобильные пункты обогрева. Дорожники уже помогли двум замерзшим в 30-градусный мороз водителям. Инциденты произошли 25 и 26 ноября на Ленинск-Кузнецкой трассе.
У одного из автомобилистов произошла поломка двигателя, генератора и перемерзание топливной системы. Водителю помогли сотрудники ДРСУ. Похожий инцидент произошел и в Ордынском районе. Там у машины сломался двигатель. Его отбуксировали по просьбе владельца до ближайшего кафе.
Напомним, что в мобильных пунктах обогрева, которыми можно воспользоваться круглосуточно, есть тепловая пушка, инструменты для авто, теплая одежда и чай. Также дежурят 30 мобильных бригад, в их арсенале имеются все необходимые инструменты. Сотрудники скорой дорожной службы могут помочь даже отбуксировать автомобиль до теплого места. Связаться с ними и сообщить о проблеме, можно по номеру 112.