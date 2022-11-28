Критический уровень загрязнение воздуха фиксируют в Новосибирске 28 ноября

В атмосфере сейчас повышенное содержание вредных веществ. На карте отмечается уровень загрязнения багровым цветом - в среднем по Новосибирску это 8 баллов.
Самый едкий фон зафиксирован на улице Первомайской. В центре правого берега ситуацию оценивают в 5 баллов, но ожидают ухудшения. Людям не рекомендуют выходить из дома, и также советуют закрыть окна в квартирах.
По данным специалистов, это связано с морозной и безветренной погодой. В данный момент столбики термометра за окном показывают -30…-35 градусов.
Напомним, ранее в Новосибирске предупреждали горожан об ухудшении качества воздуха. Для предприятий ввели режим «черного неба» до 28 ноября.