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Критический уровень загрязнение воздуха фиксируют в Новосибирске 28 ноября

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
Новосибирск окутало едким смогом днем в понедельник, 28 ноября
Новосибирск окутало едким смогом днем в понедельник, 28 ноября. Об этом свидетельствуют станции мониторинга сервиса Аirvoice, которые дают качеству воздуха оценку 8 из 10 возможных.

В атмосфере сейчас повышенное содержание вредных веществ. На карте отмечается уровень загрязнения багровым цветом - в среднем по Новосибирску это 8 баллов.

Самый едкий фон зафиксирован на улице Первомайской. В центре правого берега ситуацию оценивают в 5 баллов, но ожидают ухудшения. Людям не рекомендуют выходить из дома, и также советуют закрыть окна в квартирах.

По данным специалистов, это связано с морозной и безветренной погодой. В данный момент столбики термометра за окном показывают -30…-35 градусов.

Напомним, ранее в Новосибирске предупреждали горожан об ухудшении качества воздуха. Для предприятий ввели режим «черного неба» до 28 ноября.

 

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Воздух#Загрязнение
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