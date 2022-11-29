atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

30 лет назад в Новосибирске ученые испытали машину времени

Сегодня, 09:46
Фото: publicdomainpictures.net
Считается, что в в момент эксперимента было зафиксировано аномально яркое северное сияние
В декабре 1991 года в Новосибирске был проведен уникальный эксперимент, результаты которого произвели сенсацию. Ученые пытались доказать, что мысли одних людей могут улавливать другие люди, находящиеся от них на очень далеком расстоянии. Фактически, речь шла о телепатии.

Эксперимент проводил Новосибирский институт общей патологии и экологии человека, который основал знаменитый академик Влаиль Казначеев, в рамках проекта «Полярный круг».

Мысленную передача образов осуществляли из арктического  поселка Диксон, а принимали в Новосибирске. Но была существенная деталь: добровольцы-испытуемые находились в так называемых «зеркалах Козырева», которые построили в Новосибирске на основе идей профессора Николая Козырева. Ученый утверждал, что специально изогнутые зеркала смогут менять саму плотность времени, а это означает, что в принципе человек сможет заглянуть и в прошлое, и в будущее.

Академик Влаиль Казначеев
Фото: vn.ru

Человека находился внутри  зеркала Козырева, мысленно представлял какой-то образ и мыслил о том, куда и когда нужно его послать. Задача вроде бы несложная, но результаты поразили новосибирских ученых. Оказалось, что треть участников эксперимента «Полярный круг» совершенно точно воспроизвела сигналы, которые им были посланы из Арктики; причем, они дали правильный ответ мгновенно. Треть тех, кто участвовал в испытаниях, отреагировали с опозданием, но больше всего потрясла специалистов оставшаяся треть участников: эти люди также приняли сигнал, но на сутки раньше того момента, когда он был им послан!

Ученые в Новосибирске пытались доказать существование телепатии
Фото: Sueveriya.com

Интересные вещи происходили и в природе: над Диксоном возникло аномально яркое северное сияние, приборы зафиксировали сильное возмущение ионосфера, а над самим поселком некоторые его жители увидели светящийся объект, напоминающий плазмоид. Сами же участники испытаний, находившиеся в «зеркалах Козырева», чувствовали потерю веса, им казалось, что их тела вращаются. Но самое удивительное, что они видели события своей жизни, которые уже произошли и которые должны были произойти. Некоторым предстали собственные двойники, а кому-то сцены исторических событий, которые, как потом выяснилось, с пугающей точностью воспроизводили реально происходившие события.

Арестованного за госизмену Шиплюка на посту директора НИИ СО РАН сменил ученый Краус
Узнать подробнее

Получается, что в результате эксперимента новосибирских ученых по сути была испытана машина времени: специалисты признали возможность видеть прошлое и будущее различных людей, а также события планетарного масштаба. По сообщениям СМИ интерес к такого рода исследованиям сохранился, но данные дальнейших экспериментов оказались засекреченными. А зеркала Козырева остались в Новосибирске…

#Наука#Новосибирск#Академгородок#Ученые#Время#Открытие#Григорий Малов
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Вчера, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Вчера, 04:50
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:05
Армянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из Бердска
Сегодня, 04:02
Новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО
Сегодня, 01:15
Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
Сегодня, 08:39