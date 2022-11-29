Человека находился внутри зеркала Козырева, мысленно представлял какой-то образ и мыслил о том, куда и когда нужно его послать. Задача вроде бы несложная, но результаты поразили новосибирских ученых. Оказалось, что треть участников эксперимента «Полярный круг» совершенно точно воспроизвела сигналы, которые им были посланы из Арктики; причем, они дали правильный ответ мгновенно. Треть тех, кто участвовал в испытаниях, отреагировали с опозданием, но больше всего потрясла специалистов оставшаяся треть участников: эти люди также приняли сигнал, но на сутки раньше того момента, когда он был им послан!