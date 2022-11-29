Эксперимент проводил Новосибирский институт общей патологии и экологии человека, который основал знаменитый академик Влаиль Казначеев, в рамках проекта «Полярный круг».
Мысленную передача образов осуществляли из арктического поселка Диксон, а принимали в Новосибирске. Но была существенная деталь: добровольцы-испытуемые находились в так называемых «зеркалах Козырева», которые построили в Новосибирске на основе идей профессора Николая Козырева. Ученый утверждал, что специально изогнутые зеркала смогут менять саму плотность времени, а это означает, что в принципе человек сможет заглянуть и в прошлое, и в будущее.
Человека находился внутри зеркала Козырева, мысленно представлял какой-то образ и мыслил о том, куда и когда нужно его послать. Задача вроде бы несложная, но результаты поразили новосибирских ученых. Оказалось, что треть участников эксперимента «Полярный круг» совершенно точно воспроизвела сигналы, которые им были посланы из Арктики; причем, они дали правильный ответ мгновенно. Треть тех, кто участвовал в испытаниях, отреагировали с опозданием, но больше всего потрясла специалистов оставшаяся треть участников: эти люди также приняли сигнал, но на сутки раньше того момента, когда он был им послан!
Интересные вещи происходили и в природе: над Диксоном возникло аномально яркое северное сияние, приборы зафиксировали сильное возмущение ионосфера, а над самим поселком некоторые его жители увидели светящийся объект, напоминающий плазмоид. Сами же участники испытаний, находившиеся в «зеркалах Козырева», чувствовали потерю веса, им казалось, что их тела вращаются. Но самое удивительное, что они видели события своей жизни, которые уже произошли и которые должны были произойти. Некоторым предстали собственные двойники, а кому-то сцены исторических событий, которые, как потом выяснилось, с пугающей точностью воспроизводили реально происходившие события.
Получается, что в результате эксперимента новосибирских ученых по сути была испытана машина времени: специалисты признали возможность видеть прошлое и будущее различных людей, а также события планетарного масштаба. По сообщениям СМИ интерес к такого рода исследованиям сохранился, но данные дальнейших экспериментов оказались засекреченными. А зеркала Козырева остались в Новосибирске…