Новосибирец угнал машину у таксиста, попал в ДТП и прятался во дворах

Инцидент произошел на улице Выборной, в ночное время. Как рассказал водитель такси, пассажир отказался платить за проезд. Между ними произошел конфликт.
Тогда водитель вышел из машины, чтобы открыть дверь пассажиру, дабы тот вышел. Однако сибиряк заблокировал двери, пересел на водительское сидение и скрылся с места, оставив водителя на улице.
Полиция нашла машину рядом с улицей Никитина. Злоумышленник ее бросил, перед этим попав в ДТП. Нашли сибиряка во дворе.
Как оказалось, угонщиком был 33-летний не судимый мужчина. Против него возбудили уголовное дело и поместили в спецприемник. Машину вернули ее владельцу.
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