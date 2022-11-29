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Новосибирских собачников в принудительном порядке заставят убирать за питомцами

Сегодня, 10:42
Фото: atas.info
В Новосибирске уточнили правила содержания домашних животных

Правила содержания собак и других домашних животных обсудили в Новосибирске

Стало известно, какие требования к содержанию домашних животных будут действовать в Новосибирске и Новосибирской области - 28 ноября 2022 года общественники обсудили концепцию дополнительных требований к содержанию домашних животных. Собачникам напомнят, что нужно убирать за своими питомцами.

«Основной момент – правила выгула: на поводке, в наморднике и содержание животных: предельное количество животных на вольер, на земельный участок, квартиру, – уточнил Даниил Миловидов, начальник отдела госветслужбы районов управления ветеринарии Новосибирской области. – В дополнительных требованиях мы прописали, что сопровождающее лицо обязано убирать продукты жизнедеятельности за своим питомцем».

Стерилизовать домашних питомцев не обязательно. Требования по обязательной стерилизации домашних животных из концессии исключили, оставили формулировки, которые есть в законе "Об ответственном обращении с животными" - владелец обязан самостоятельно принимать меры по недопущению получения нежелательного потомства от животного. А каким способом он будет это делать - стерилизацией, изоляцией или специальными препаратами, не важно.

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Владельцы животных обязаны убирать отходы их жизнедеятельности в местах общего пользования - во дворах, на газонах и спортивных площадках, на придомовых территориях - такие правила установлены N 498-ФЗ с 27 декабря 2018 года.

Закон есть, но правовой механизм далек от совершенства. Отсутствуют урны для биологических отходов, дог пакеты можно приобрести далеко не везде. Непонятно, кто должен штрафовать за оставленные на улице фекалии. Документы собачники обязаны предъявлять только полицейским, а у них есть дела поважнее. Хотя в Новосибирске есть опыт установки специальных автоматов по выдаче пакетов для уборки отходов жизнедеятельности собак.

Напоминания владельцам собак и автоматы по выдаче дог пакетов были установлены в Калининском районе Новосибирска
Фото: atas.info

Кроме того, питомцы должны быть привиты от особо опасных болезней, например, от бешенства, которое все еще встречается в районах Новосибирской области. В селе Верх-Урюм Здвинского района введен карантин из-за до 19 января 2023 года из-за вспышки бешенства в личном подсобном хозяйстве.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Собака#Чистота
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