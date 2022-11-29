Новосибирских собачников в принудительном порядке заставят убирать за питомцами

Закон есть, но правовой механизм далек от совершенства. Отсутствуют урны для биологических отходов, дог пакеты можно приобрести далеко не везде. Непонятно, кто должен штрафовать за оставленные на улице фекалии. Документы собачники обязаны предъявлять только полицейским, а у них есть дела поважнее. Хотя в Новосибирске есть опыт установки специальных автоматов по выдаче пакетов для уборки отходов жизнедеятельности собак.