Новосибирских собачников в принудительном порядке заставят убирать за питомцами

«Основной момент – правила выгула: на поводке, в наморднике и содержание животных: предельное количество животных на вольер, на земельный участок, квартиру, – уточнил Даниил Миловидов, начальник отдела госветслужбы районов управления ветеринарии Новосибирской области. – В дополнительных требованиях мы прописали, что сопровождающее лицо обязано убирать продукты жизнедеятельности за своим питомцем».
Стерилизовать домашних питомцев не обязательно. Требования по обязательной стерилизации домашних животных из концессии исключили, оставили формулировки, которые есть в законе "Об ответственном обращении с животными" - владелец обязан самостоятельно принимать меры по недопущению получения нежелательного потомства от животного. А каким способом он будет это делать - стерилизацией, изоляцией или специальными препаратами, не важно.
Владельцы животных обязаны убирать отходы их жизнедеятельности в местах общего пользования - во дворах, на газонах и спортивных площадках, на придомовых территориях - такие правила установлены N 498-ФЗ с 27 декабря 2018 года.
Закон есть, но правовой механизм далек от совершенства. Отсутствуют урны для биологических отходов, дог пакеты можно приобрести далеко не везде. Непонятно, кто должен штрафовать за оставленные на улице фекалии. Документы собачники обязаны предъявлять только полицейским, а у них есть дела поважнее. Хотя в Новосибирске есть опыт установки специальных автоматов по выдаче пакетов для уборки отходов жизнедеятельности собак.
Кроме того, питомцы должны быть привиты от особо опасных болезней, например, от бешенства, которое все еще встречается в районах Новосибирской области. В селе Верх-Урюм Здвинского района введен карантин из-за до 19 января 2023 года из-за вспышки бешенства в личном подсобном хозяйстве.