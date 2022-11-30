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Орден Мужества на передовой получил многодетный отец из Новосибирска

Сегодня, 04:54
Фото: газета «Сельский труженик»
Многодетного отца из Новосибирска наградили Орденом Мужества на СВО
Многодетного отца из Новосибирска Павла Матрёнчева наградили Орденом Мужества в зоне СВО. Об этом пишет газета «Сельский труженик».

Всего у сибиряка две награды за подвиги в боях на Донбассе. Первую он получил ещё зимой 2022 года - в самый разгар спецоперации. Вторую спустя несколько месяцев.

Павел родом из Новосибирска, но сейчас его семьям проживает в Бурятии. Его ждут дома трое детей и любящая жена, которая часто собирает гуманитарную помощь для солдат и беженцев.

Напомним, в ноябре этого года ещё один новосибирец получил Орден мужества на передовой. Мужчина храбро сражался в бою и был ранен. Его отправили на лечение и отдых домой.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация#Военные
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