Орден Мужества на передовой получил многодетный отец из Новосибирска

Всего у сибиряка две награды за подвиги в боях на Донбассе. Первую он получил ещё зимой 2022 года - в самый разгар спецоперации. Вторую спустя несколько месяцев.
Павел родом из Новосибирска, но сейчас его семьям проживает в Бурятии. Его ждут дома трое детей и любящая жена, которая часто собирает гуманитарную помощь для солдат и беженцев.
Напомним, в ноябре этого года ещё один новосибирец получил Орден мужества на передовой. Мужчина храбро сражался в бою и был ранен. Его отправили на лечение и отдых домой.