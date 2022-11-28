Из Новосибирска в зону СВО отправилась опергруппа батальона «Вега»

"Оперативная группа уже отбыла в район, где будет дислоцироваться наш отряд. Сейчас ребята занимаются подготовкой базы для прибытия основного формирования", — сказал вице-спикер Панферов.
Он же сообщил, что основной состав «Веги» отправится в зону специальной военной операции, как и планировалось, в декабре.
По словам Панферова, сейчас у батальона есть время на подготовку, которое нужно использовать с максимальной пользой.
Напомним, что вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов ранее был подполковник ГРУ является командиром спецбатальона «Вега».
Ранее он заявил ориентировочные сроки отправления батальона в зону действия СВО.