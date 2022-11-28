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Из Новосибирска в зону СВО отправилась опергруппа батальона «Вега»

Сегодня, 11:39
Фото: 1MI
Солдаты
Об этом сообщил изданию «МК в Новосибирске» руководитель подразделения и вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

"Оперативная группа уже отбыла в район, где будет дислоцироваться наш отряд. Сейчас ребята занимаются подготовкой базы для прибытия основного формирования", — сказал вице-спикер Панферов.

Он же сообщил, что основной состав «Веги» отправится в зону специальной военной операции, как и планировалось, в декабре.

По словам Панферова, сейчас у батальона есть время на подготовку, которое нужно использовать с максимальной пользой.

Напомним, что вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов ранее был подполковник ГРУ является командиром спецбатальона «Вега».

Ранее он заявил ориентировочные сроки отправления батальона в зону действия СВО.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Вега#Спецбатальон#Андрей Панферов
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