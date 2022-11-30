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Шесть семей остались без крова из-за пожара на окраине Новосибирска

Сегодня, 15:28
Фото: Telegram-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Место пожара
Сегодня, 30 ноября, в telegram-канале прокуратуры Новосибирска было опубликовано сообщение о последствиях пожара в одноэтажном многоквартирном доме на станции Мочище.

По предварительной информации в жилом доме, который не был признан аварийным, проживало шесть семей. Причиной возгорания, по всему судя, стало печное отопление.

Сейчас пожар полностью локализован, жильцы дома расселены у родственников, пострадавших нет. На месте пожара побывал и.о. прокурора Новосибирского района Виталий Зулин. Цель выезда — координация работы служб, которые занимаются оперативным тушением пожара и выяснение  на месте причин его возникновения.

Также прокуратура района проверяет, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности. В том числе — в части содержания общедомового имущества.

В Новосибирске столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадало более десяти человек. 

Число пострадавших из-за столкновения двух трамваев увеличилось до 15 человек
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#Пожар#Общество#Происшествия#Прокуратура#6 семей#Новосибирск#Новосибирская область
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