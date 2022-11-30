Шесть семей остались без крова из-за пожара на окраине Новосибирска

По предварительной информации в жилом доме, который не был признан аварийным, проживало шесть семей. Причиной возгорания, по всему судя, стало печное отопление.
Сейчас пожар полностью локализован, жильцы дома расселены у родственников, пострадавших нет. На месте пожара побывал и.о. прокурора Новосибирского района Виталий Зулин. Цель выезда — координация работы служб, которые занимаются оперативным тушением пожара и выяснение на месте причин его возникновения.
Также прокуратура района проверяет, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности. В том числе — в части содержания общедомового имущества.
В Новосибирске столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадало более десяти человек.