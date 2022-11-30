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Морозы продержатся в НСО до конца недели из-за антициклона

Сегодня, 10:38
Фото: PxHere
Заснеженная Театральная площадь перед Новосибирской оперой
Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, морозы в Новосибирской области простоят до 6 декабря.

Сегодня ночью температура опустится до -26... -28 градусов. Завтра днем потеплеет: от -19 °C до -21 °C. Осадков не ожидается, северный ветер будет дуть умеренно (2-7 м/сек).

Такую же погоду синоптики обещают в пятницу. В ночь на 2 декабря столбик термометра опустится до 25-27 градусов ниже нуля, днем тоже будет морозно — минус 19-21 по Цельсию. Ветер не изменится, снега не будет.

В субботу и воскресенье прогнозируется такая же погода — до -27 °C ночью и -21 °C днем. 

Метеорологи объясняют устойчивые холода действием мощного антициклона, который надолго задержался в регионе. По их данным, до понедельника погода существенно не изменится.

До этого сообщалось, что декабрь 2022 года порадует жителей Новосибирска теплой и снежной погодой.

Теплая зима постучится в Новосибирск – в декабре аномально потеплеет до 0 градусов
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