Морозы продержатся в НСО до конца недели из-за антициклона

Сегодня ночью температура опустится до -26... -28 градусов. Завтра днем потеплеет: от -19 °C до -21 °C. Осадков не ожидается, северный ветер будет дуть умеренно (2-7 м/сек).
Такую же погоду синоптики обещают в пятницу. В ночь на 2 декабря столбик термометра опустится до 25-27 градусов ниже нуля, днем тоже будет морозно — минус 19-21 по Цельсию. Ветер не изменится, снега не будет.
В субботу и воскресенье прогнозируется такая же погода — до -27 °C ночью и -21 °C днем.
Метеорологи объясняют устойчивые холода действием мощного антициклона, который надолго задержался в регионе. По их данным, до понедельника погода существенно не изменится.
До этого сообщалось, что декабрь 2022 года порадует жителей Новосибирска теплой и снежной погодой.