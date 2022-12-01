Из-за новогодних праздников многим получателям зачислят выплаты досрочно. За январь они получат деньги уже в декабре по следующему графику:
- 1 декабря на карту;
- 2 декабря через Почту России (единый день выплат 3 число месяца, однако этот день будет выходным);
- в любой из дней не позднее 25 декабря.
В выходные и праздничные дни отделения почты России работают по изменённому графику. В связи с этим семьи могут получить детские пособия раньше – до 31 декабря 2022 года, либо в январе по следующим числам:
- 1, 2 и 7 января (короткие рабочие дни)
- 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января (обычный график)
Также есть круглосуточные отделения, которые будут выдавать деньги с 1 января. Ещё выплаты могут начать разносить сотрудники почты.
Последние в этом году пособия отправят детям от 3 до 7 лет, а также детям от 8 до 17 лет. Их доставят с 1 по 25 декабря.
Ещё получат выплаты следующие категории граждан:
- Беременные, вставшие на ранний учет
- Родители, воспитывающие детей до 1,5 и до 3 лет
- Дети военных
- Дети, живущих в Чернобыльской зоне
- Инвалиды.