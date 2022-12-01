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График выплаты всех детских пособий в декабре 2022 года

Сегодня, 01:13
Фото: 1MI
Детские пособия начнут получать родители уже в декабре 2022 года
Детские пособия начнут получать родители уже в декабре 2022 года. Даты начислений отличаются в зависимости от категорий выплат – график публикует Atas.info.

График выплат детских пособий на банковскую карту:

Из-за новогодних праздников многим получателям зачислят выплаты досрочно. За январь они получат деньги уже в декабре по следующему графику:

- 1 декабря на карту;

- 2 декабря через Почту России (единый день выплат 3 число месяца, однако этот день будет выходным);

- в любой из дней не позднее 25 декабря.

График выплаты детских пособий в декабре 2022 года
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График выплат детских пособий через отделения почты:

В выходные и праздничные дни отделения почты России работают по изменённому графику. В связи с этим семьи могут получить детские пособия раньше – до 31 декабря 2022 года, либо в январе по следующим числам:

- 1, 2 и 7 января (короткие рабочие дни)

- 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января (обычный график)

Также есть круглосуточные отделения, которые будут выдавать деньги с 1 января. Ещё выплаты могут начать разносить сотрудники почты.

Кто получит выплаты в декабре 2022 года:

Последние в этом году пособия отправят детям от 3 до 7 лет, а также детям от 8 до 17 лет. Их доставят с 1 по 25 декабря.

Ещё получат выплаты следующие категории граждан:

- Беременные, вставшие на ранний учет

- Родители, воспитывающие детей до 1,5 и до 3 лет

- Дети военных

- Дети, живущих в Чернобыльской зоне

- Инвалиды.

 

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#Алина Шефер#Дети#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество
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