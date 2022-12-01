Новосибирскую правозащитницу осудили за попытку кражи автомобиля

"Метрах в 15 от меня мальчишки что то делали в машине. Попросили домкрат — я им даю домкрат, просят насос — я им даю насос. Они сказали, что колесо пробило. Потом приехали полицейские, подходят к парням, разговаривают с ними. Потом как побежали эти двое парней",- передает слова правозащитницы НГС.