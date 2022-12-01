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Новосибирскую правозащитницу осудили за попытку кражи автомобиля

Сегодня, 11:56
Фото: Telegram-канал "Анна Тажеева - правозащитник"
Анна Тажеева
Издание НГС сообщило, что сегодня Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор новосибирской правозащитнице Анне Тажеевой, которая была известна борьбой со школьными поборами и защитой прав детей, приговорив ее к 360 часам обязательных работ.

Напомним фабулу дела. По данным следствия в июне 2020 года Тажеева в составе группы лиц по предварительному сговору в одном из дворов Кировского района города попыталась украсть припаркованную там «Тойоту». Довести умысел до конца ей не удалось поскольку прибыл экипаж Росгвардии, задержал женщину и еще двоих мужчин. Позже один из задержанных погиб, второй проходит по делу свидетелем.

По словам Анны Тажеевой, которая прокомментировала ситуацию изданию НГС еще в июне 2020 года, она была уверена, что помогает случайным знакомым:

"Метрах в 15 от меня мальчишки что то делали в машине. Попросили домкрат — я им даю домкрат, просят насос — я им даю насос. Они сказали, что колесо пробило. Потом приехали полицейские, подходят к парням, разговаривают с ними. Потом как побежали эти двое парней",- передает слова правозащитницы НГС.

Чуть позже Тажеева, по ее же словам, притормозила чтобы подвести тех самых парней. И уже всех троих задержали органы правопорядка.

Подозреваемая уверяла, что видела парней первый раз в жизни. Но в ходе следствия вспомнила, что знала одного из них — покупала у молодого человека мяса и вела по этому поводу переписку в вотсапе.

В последнем слове Тажеева попросила суд проявить к ней снисхождение.

Суд приговорил Анну Тажееву к 360 часам обязательных работ.

Ранее заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов стал подозреваемым в уголовном деле.

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#Суд#Новосибирск#Анна Тажеева#Правозащитник#Общество#Происшествия
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