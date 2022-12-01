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Почти 50 млн рублей направят на улучшение жилищных условий в селах НСО

Сегодня, 14:54
Фото: 1MI
Деньги
Финансирование проектов по программе комплексного развития сельских территорий в Новосибирской области составит в 2023 году 2,2 миллиарда рублей, из которых около 50 млн рублей будет направлено на улучшение жилищных условий селян.

О приоритетных программах финансирования рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко на пресс-конференции ТАСС.

По словам министра, планируется строительство жилья для 33 семей, проживающих за чертой городов. 75,5 млн рублей направят на инженерную инфраструктуру, благоустройство площадок под компактную жилищную застройку. Еще 300 млн рублей потратят на развитие транспортной инфраструктуры.

Власти Новосибирской области будут содействовать занятости на селе — финансировать ученические договоры и оплачивать прохождение практики тремстам с лишним студентам.

На благоустройство сельских территорий потратят в виде субсидий 45,8 млн рублей. На эти деньги планируется реализовать 30 проектов по облагораживанию сельских территорий в десяти районах области.

Чиновник подчеркнул, что многое будет зависеть от активности местных властей. И напомнил, что регион поможет профинансировать разработку проектно-сметной документации на объекты, благодаря мерам государственной поддержки, которые были введены в Новосибирской области в 2021 году.

В 2023 году на разработку проектно-сметной документации выделено из областного бюджета около 75 млн рублей.

Ранее власти НСО прокомментировали новые тарифы на коммунальные услуги.

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#Евгений Лещенко#Сельские территории#Развитие#Новосибирск#Новосибирская область
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