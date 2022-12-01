atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские власти похвастались низкими тарифами ЖКХ

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
Деньги

Власти НСО прокомментировало изменение тарифов ЖКХ

В правительстве Новосибирской области сообщили, что региональные тарифы на коммунальные услуги установлены ниже уровня прогнозируемой инфляции.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале “Новосибирь”, также отмечается, что в НСО тарифы ниже чем в большинстве регионов России.

Кроме того, в посте приводятся слова руководителя новосибирского департамента по тарифам Гарея Асмодьярова.

«Необходимо отметить, что благодаря работе департамента, произошло значительное снижение тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это снижение составляет 13,7 %.», - сказал он.

Напомним, что снижение стоимости вывоза твердых отходов связано с аудитом ООО «Экология-Новосибирск», выявившем необоснованные расходы по транспортировке отходов на 2,1 млрд рублей.

Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
Узнать подробнее

Ранее Atas.info рассказывал на сколько процентов выросли тарифы на коммуналку с первого декабря 2022 года.

Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей
Узнать подробнее
#Общество#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Тарифы#Правительство НСО#Новосибирь
Подпишитесь
Рестораны и Музей смерти – чем привлекают в "Новогоднюю столицу России" Новосибирск
30 ноября 03:42
В Новосибирске хотят удалить мурал с врачом, держащим сердце в руках
Сегодня, 10:37
Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
Сегодня, 02:59
Тарифы ЖКХ повышены в Новосибирской области сегодня 1 декабря 2022 - размеры платежей
Сегодня, 01:07
Центр Новосибирска украсили к Новому году-2023 – что там появилось
Сегодня, 03:27
Елочные базары не открылись 1 декабря в Новосибирске, как было обещано
Сегодня, 04:42