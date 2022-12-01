Новосибирские власти похвастались низкими тарифами ЖКХ

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале “Новосибирь”, также отмечается, что в НСО тарифы ниже чем в большинстве регионов России.
Кроме того, в посте приводятся слова руководителя новосибирского департамента по тарифам Гарея Асмодьярова.
«Необходимо отметить, что благодаря работе департамента, произошло значительное снижение тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это снижение составляет 13,7 %.», - сказал он.
Напомним, что снижение стоимости вывоза твердых отходов связано с аудитом ООО «Экология-Новосибирск», выявившем необоснованные расходы по транспортировке отходов на 2,1 млрд рублей.
Ранее Atas.info рассказывал на сколько процентов выросли тарифы на коммуналку с первого декабря 2022 года.