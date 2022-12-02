Авария оставила более полусотни домов в Новосибирске без горячей воды и отопления

Сообщение о вечерней аварии появилось на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области. Судя по информации другого сайта Мой Новосибирск отключения без тепла остались жители почти 60 домов в Железнодорожном районе.
Причиной аварии, по всему судя, стала неисправная теплосеть, которая не выдержала повышенной нагрузки в морозы, которые стоят в регионе больше недели.
Оперативная группа и аварийные бригады Главного управления МЧС России по Новосибирской области выехали на место прорыва теплосети.
Предполагаемое время для ликвидации аварии — 2 часа ночи.
Ранее Atas.info обозревал самые крупные коммунальные аварии Новосибирска.