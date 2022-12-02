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Авария оставила более полусотни домов в Новосибирске без горячей воды и отопления

Сегодня, 15:29
Фото: https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4896209#group=group-1&photo=0
МЧС на месте происшествия

Железнодорожный район Новосибирска остался без горячей воды из-за очередной аварии

В девять часов вечера МЧС Новосибирске поступила информации об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Железнодорожном районе Новосибирска.

Сообщение о вечерней аварии появилось на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области. Судя по информации другого сайта Мой Новосибирск отключения без тепла остались жители почти 60 домов в Железнодорожном районе.

Причиной аварии, по всему судя, стала неисправная теплосеть, которая не выдержала повышенной нагрузки в морозы, которые стоят в регионе больше  недели.

Оперативная группа и аварийные бригады Главного управления МЧС России по Новосибирской области выехали на место прорыва теплосети.

Предполагаемое время для ликвидации аварии — 2 часа ночи.

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#Общество#Новосибирск#Авария#Отключение#МЧС
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