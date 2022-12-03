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120 новых троллейбусов намерена купить мэрия Новосибирска

Сегодня, 03:08
Фото: 1MI
Троллейбусы поставят до конца 2023 года

Новые троллейбусы купят в Новосибирске почти за 5 млрд рублей

Муниципальное предприятие "Горэлектротранспорт" объявило конкурс на покупку новых троллейбусов. На них планируют потратить почти 5 млрд рублей, машины придут в Новосибирск до конца 2023 года

МКП "Горэлектротранспорт" в 2023 году намерено купить 120 новых низкопольных троллейбусов категории с увеличенным автономным ходом, следует из заявки, размещенной на сайте rostender.info. Машины должны быть отечественного производства. Первоначальная цена контракта составляет 4 996 260 585 рублей.

Итоги конкурса будут подведены 21 декабря, а все новые троллейбусы должны быть поставлены в Новосибирск до конца ноября 2023 года.

Новосибирцы часто жалуются на техническое состояние троллейбусов, которые курсируют по улицам города. Их износ приближается к 100%, зимой пассажиры замерзают в салоне, а летом в них жарко и пыльно.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбусы#Закупка#Электротранспорт
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