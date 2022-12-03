МКП "Горэлектротранспорт" в 2023 году намерено купить 120 новых низкопольных троллейбусов категории с увеличенным автономным ходом, следует из заявки, размещенной на сайте rostender.info. Машины должны быть отечественного производства. Первоначальная цена контракта составляет 4 996 260 585 рублей.
Итоги конкурса будут подведены 21 декабря, а все новые троллейбусы должны быть поставлены в Новосибирск до конца ноября 2023 года.
Новосибирцы часто жалуются на техническое состояние троллейбусов, которые курсируют по улицам города. Их износ приближается к 100%, зимой пассажиры замерзают в салоне, а летом в них жарко и пыльно.