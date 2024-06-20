atas.info
ГлавноеВсе новости

Электротранспорт

Выбрать дату
2024
20 трамваев с новым кузовом выйдут на линии в Новосибирске
В Новосибирске в 2024 году на предприятии «БКМ-Сибирь» модернизируют и выпустят на городские линии 20 трамваев, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
20 июня, 04:21
«Взбесившийся трамвай»: возможно ли повторение кемеровской трагедии в Новосибирске
6 июня, 12:39
2023
«Нам цифра строить и жить помогает»: россияне рассказали о плюсах новых технологий
Жители России в целом позитивно реагируют на постепенную цифровизацию общественной жизни. Такие данные представил центр СИТИ при НИУ ВШЭ.
25 апреля 2023, 10:46
2022
120 новых троллейбусов намерена купить мэрия Новосибирска
3 декабря 2022, 03:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика