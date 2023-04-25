«Нам цифра строить и жить помогает»: россияне рассказали о плюсах новых технологий

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщают «Новости Волгограда», многие респонденты видят значительные плюсы в решении многочисленных бытовых вопросов. В частности, в этом помогает сервис «Госуслуги», приложения банков и различные сервисы по доставке товаров и заказу такси на дом.
При этом многим россиянам пока достаточно этих сервисов и они не видят нужды в появлении новых. Доля соответствующих ответов в исследовании составила 76%. С точки зрения 17% опрошенных, сервисов, скорее, недостаточно.
Также важным преимуществом жизни в новых условиях россияне считают возможность удаленной работы. Именно «удаленка», по мнению многих, помогает организовать рабочее время и эффективнее распределять обязанности без необходимости личного присутствия.
Третьим плюсом является улучшение экологической обстановки. Благодаря увеличению электротранспорта и применению возобновляемых источников энергии значительно снижается вредное воздействие человека на окружающую среду.
Если же говорить про идеальный «город будущего», то россияне мечтают о беспилотных или «летающих» автомобилях, автоматически ликвидирующих пробки. Многие считают, что в скором времени люди полностью перейдут на каршеринг. Также ожидается развитие биомедицины с мгновенным излечением заболеваний, экологичная очистка воды и применение искусственного интеллекта в сфере городского хозяйства.
Однако при этом опрошенные согласны на тотальный контроль за всем, что происходит в городе, и оперативное назначение штрафов. Роботы могут применять новейшие технологии видеонаблюдения. Кроме того, люди уверены, что искусственный интеллект пригодится и в строительстве.