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«Нам цифра строить и жить помогает»: россияне рассказали о плюсах новых технологий

25 апреля 2023, 10:46
Фото: pxhere.com
В будущем россияне надеются на экологичный транспорт

Россияне рассказали о пользе цифровизации

Жители России в целом позитивно реагируют на постепенную цифровизацию общественной жизни. Такие данные представил центр СИТИ при НИУ ВШЭ.

Как сообщают «Новости Волгограда», многие респонденты видят значительные плюсы в решении многочисленных бытовых вопросов. В частности, в этом помогает сервис «Госуслуги», приложения банков и различные сервисы по доставке товаров и заказу такси на дом.

При этом многим россиянам пока достаточно этих сервисов и они не видят нужды в появлении новых. Доля соответствующих ответов в исследовании составила 76%.  С точки зрения 17% опрошенных, сервисов, скорее, недостаточно.

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Также важным преимуществом жизни в новых условиях россияне считают возможность удаленной работы. Именно «удаленка», по мнению многих, помогает организовать рабочее время и эффективнее распределять обязанности без необходимости личного присутствия.

Третьим плюсом является улучшение экологической обстановки. Благодаря увеличению электротранспорта и применению возобновляемых источников энергии значительно снижается вредное воздействие человека на окружающую среду.

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Если же говорить про идеальный «город будущего», то россияне мечтают о беспилотных или «летающих» автомобилях, автоматически ликвидирующих пробки. Многие считают, что в скором времени люди полностью перейдут на каршеринг. Также ожидается развитие биомедицины с мгновенным излечением заболеваний, экологичная очистка воды и применение искусственного интеллекта в сфере городского хозяйства.

Однако при этом опрошенные согласны на тотальный контроль за всем, что происходит в городе, и оперативное назначение штрафов. Роботы могут применять новейшие технологии видеонаблюдения. Кроме того, люди уверены, что искусственный интеллект пригодится и в строительстве.

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#Россия#Александр Ляхов#Опрос#Электротранспорт#Будущее#Технологии
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