«Нам цифра строить и жить помогает»: россияне рассказали о плюсах новых технологий

Однако при этом опрошенные согласны на тотальный контроль за всем, что происходит в городе, и оперативное назначение штрафов. Роботы могут применять новейшие технологии видеонаблюдения. Кроме того, люди уверены, что искусственный интеллект пригодится и в строительстве.