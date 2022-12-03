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В Новосибирской области школьница на перемене получила страшную травму руки

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Девочке потребовалась помощь хирургов

Рваную рану предплечья получила школьница на перемене в Новосибиркой области

11-летняя девочка в селе Кыштовка во время школьной перемены была серьезно травмирована дверной ручкой. В школе заявили, что ученица виновата сама

Ученица средней школы № 1 в селе Кыштовка Новосибирской области получила серьезную рваную руки во время перемены. Как рассказала мама девочки в паблике "Инцидент Новосибирск", ее дочь быстро обходила толпу учеников в коридоре, как внезапно открылась дверь одного из классов, и дверной ручкой девочке распороло предплечье.

По словам женщины, школа и полицейские пытаются всячески замять скандал. Педагоги якобы заявили, что во всем виновата сама пострадавшая. Инспектор по делам несовершеннолетних поддерживает позицию педагогов, говорит мама девочки. В полиции отказались изымать видеозапись инцидента с камер наблюдения, и, не дожидаясь проведения судмедэкспертизы заявили, что уголовного дела не будет, поскольку повреждения относятся к категории легкой степени.

Официальных комментариев от регионального управления МВД, Минобра и Минздрава пока нет.

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#Происшествия#Кыштовка#Новосибирская область#Дети#Школа#Травма
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