По словам женщины, школа и полицейские пытаются всячески замять скандал. Педагоги якобы заявили, что во всем виновата сама пострадавшая. Инспектор по делам несовершеннолетних поддерживает позицию педагогов, говорит мама девочки. В полиции отказались изымать видеозапись инцидента с камер наблюдения, и, не дожидаясь проведения судмедэкспертизы заявили, что уголовного дела не будет, поскольку повреждения относятся к категории легкой степени.