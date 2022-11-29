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СК начал проверку в 145-й школе Новосибирска, где шестиклассница сломала позвоночник

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI
Автомобиль СКР
Следователям предстоит дать оценку действиям персонала школы во время несчастного случая.

ЧП случилось во время урока физкультуры в понедельник. По словам пострадавшей девочки, она сидела на матах, когда на нее прыгнул одноклассник. В результате шалости медики диагностировали у ребенка перелом двух позвонков.

В региональном СК сообщили, что проверят информацию, опубликованную в СМИ. Также следственные органы дадут юридическую оценку действиям руководства и сотрудников школы на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку проводит и полиция Новосибирска. Как сообщили журналистам в региональном МВД, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранители также примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее в новосибирской школе на спортивном занятии уроке внезапно умер второклассник. До этого ученица 2 класса утонула в школьном бассейне.

 

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Школьница#Сломанный позвоночник#СК#Проверка
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