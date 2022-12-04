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Самый мощнейший звездопад в 2022 году начнется в Новосибирске

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI
Пик звездопада будет 15 декабря

В Новосибирске с 4 декабря будет виден звездопад из сотен метеоров

Поток Геминиды из нескольких сотен метеоров можно наблюдать в Новосибирске с 4 декабря.

Этот метеорный поток из созвездия Близнецов считается самым мощнейшим в 2022 году. Как говорят астрономы, за час можно разглядеть около 200 метеоров, сообщает издание Om1.

Звездопад начнется с 4 декабря, а достигнет пика 15 декабря. Завершится астрономическое явление 18 декабря.

За небесным явлением лучше наблюдать к 3:00 по Новосибирску. Именно к этому часу созвездие будет ближе всего для обзора. Смотреть необходимо на юг.

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Напомним, что 25 октября в Новосибирске было лунное затмение. Диск Луны перекрыл солнечный на 70%. Фото смотрите по ссылке

#Эмилия Губарева#Новосибирск#2022
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