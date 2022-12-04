Этот метеорный поток из созвездия Близнецов считается самым мощнейшим в 2022 году. Как говорят астрономы, за час можно разглядеть около 200 метеоров, сообщает издание Om1.
Звездопад начнется с 4 декабря, а достигнет пика 15 декабря. Завершится астрономическое явление 18 декабря.
За небесным явлением лучше наблюдать к 3:00 по Новосибирску. Именно к этому часу созвездие будет ближе всего для обзора. Смотреть необходимо на юг.
Напомним, что 25 октября в Новосибирске было лунное затмение. Диск Луны перекрыл солнечный на 70%. Фото смотрите по ссылке.