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Подлодка "Новосибирск" вернулась из первого похода с наградой главкома ВМФ

Сегодня, 11:35
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
Подводный крейсер "Новосибирск
Новосибирский мэр Анатолий Локоть сообщил о возвращении атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" из первого похода.

"В сентябре АПКР "Новосибирск", преодолев два океана, совершил свой первый поход. В торжественной встрече экипажа приняла участие новосибирская делегация", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Локоть отметил, что экипаж "Новосибирска" занял первое место в состязании подлодок своего класса, завоевав приз главнокомандующего ВМФ России. “Наши” подводники также названы лучшими по тактической подготовке, добавил мэр.

“Поздравил экипаж с отличным выполнением учебно-боевых задач и заслуженными наградами главнокомандующего Военно-Морского Флота РФ и командования Тихоокеанского флота”, - резюмировал он.

Анатолий Локоть много рассказывает о своей работе, жизни Новосибирска и Новосибирской области в соцсетях, что сделало его самым популярным политиком региона в соцсетях. Во "Вконтакте", например, у него в три раза больше подписчиков, чем у губернатора Андрея Травникова.

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#Общество#Город#Новосибирск#Подлодка#Поход#Возвращение
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