Подлодка "Новосибирск" вернулась из первого похода с наградой главкома ВМФ

Анатолий Локоть много рассказывает о своей работе, жизни Новосибирска и Новосибирской области в соцсетях, что сделало его самым популярным политиком региона в соцсетях. Во "Вконтакте", например, у него в три раза больше подписчиков, чем у губернатора Андрея Травникова.