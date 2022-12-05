Подлодка "Новосибирск" вернулась из первого похода с наградой главкома ВМФ

"В сентябре АПКР "Новосибирск", преодолев два океана, совершил свой первый поход. В торжественной встрече экипажа приняла участие новосибирская делегация", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Локоть отметил, что экипаж "Новосибирска" занял первое место в состязании подлодок своего класса, завоевав приз главнокомандующего ВМФ России. “Наши” подводники также названы лучшими по тактической подготовке, добавил мэр.
“Поздравил экипаж с отличным выполнением учебно-боевых задач и заслуженными наградами главнокомандующего Военно-Морского Флота РФ и командования Тихоокеанского флота”, - резюмировал он.
Анатолий Локоть много рассказывает о своей работе, жизни Новосибирска и Новосибирской области в соцсетях, что сделало его самым популярным политиком региона в соцсетях. Во "Вконтакте", например, у него в три раза больше подписчиков, чем у губернатора Андрея Травникова.