Оппозиционный депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина может похвастаться 6.4 тысячами подписчиков. В отличие от многих других представителей власти, Светлана ведет свой аккаунт сама. В нем она освещает болевые точки округа, ведет реальный диалог с избирателями, отчитывается о том, что удалось сделать. Ее читают как сторонники и избиратели, так и недоброжелатели. Резкие высказывания депутата в ВК не раз становились поводом для доносов в силовые структуры, а однажды пост с предложением к жителям округа принять участие в традиционном возложении цветов к памятному монументу 9 мая привел к аресту депутата на 7 суток. Суд посчитал, что таким образом Каверзина призывала людей к участию в несогласованной публичной акции.