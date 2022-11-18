После признания в России компании Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской, представители различных ветвей власти сосредоточились на отечественных соцсетях. Сегодня на посмотрим, как выглядят аккаунты политиков в самой популярной российской социальной сети "ВКонтакте".
По числу подписчиков в социальной сети "ВКонтакте" с гигантским отрывом лидирует мэр Новосибирска Анатолий Локоть – 69.9 тысяч! Его аккаунт постоянно пополняется постами, рассказывающими о работе градоначальника: какой объект он посетил, какую стройку проинспектировал и т.д. Этот аккаунт выгодно отличает наличие профессиональных видеороликов, которыми сопровождается практически каждый пост. Эти видео созданы при помощи сотрудников муниципального информационного агентства "Новосибирск", которое имеет в своем составе телевизионный блок.
Стоит заметить, что ролики на странице Анатолия Локтя в ВК пользуются популярностью. Так, например, история о посещении мэром здания на Станционной, с которого ветром сорвало крышу, набрала почти 63 тысячи просмотров.
Помощники губернатора Новосибирской области Андрея Травникова не стали создавать для шефа персональную страницу, а открыли группу "Андрей Травников", в ней почти 23 тысячи подписчиков. Ранжирование групп и личных страниц в соцсети разное, но мы опустим мелкие детали, несущественные для обычного пользователя. Смысловое содержание ее аналогично странице Локтя: "побывал, открыл, принял участие". А вот в мультимедийном плане группа главы области проигрывает странице мэра, хотя в подчинении у регионального правительства есть целый телеканал.
Любопытно, что в бытность мэром Вологды Андрей Травников (или его помощник) вел личную страницу в ВК. Последняя запись на ней датирована 9 ноября 2017 года. В ней он благодарит вологжан за совместную работу. На текущий момент число друзей и подписчиков этой страниц составляет 1486 человек.
Депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова регулярно читают 7 тысяч подписчиков. Его посты напоминают пламенные речи с трибуны или башни броневика. Раньше они привлекал тем, что критиковал мэрию за различные недоработки, защищал интересы горожан (Ростислав – один из основателей и руководителей общественной организации "Гражданский патруль"). А после начала спецоперации на Украине депутат проводит едва ли не больше времени на Донбассе, чем на своем избирательном округе. Но яркие репортажи с той территории позволили ему нарастить число подписчиков, при этом, не потеряв старых.
Куда скромнее по числу подписчиков, по сравнению с начальником, выглядит аккаунт заместительницы Локтя, вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой. У нее 6.8 тысяч подписчиков. Тематика страницы примерно такая же, как и у градоначальника, но выгляди страничка веселее за счет того, что Терешкова всегда иллюстрирует посты своими фотографиями и селфи.
Эффектная внешность и чиновницы и ее наряды порой волнуют подписчиков больше, чем само событие, о котором идет речь. Необходимо подчеркнуть, что страницу в ВК Анны Терешковой можно считать одной из самых информативных с точки зрения журналистов. Чиновница в соцсети часто сообщает новости, связанные с городской жизнью, одной из первых.
Оппозиционный депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина может похвастаться 6.4 тысячами подписчиков. В отличие от многих других представителей власти, Светлана ведет свой аккаунт сама. В нем она освещает болевые точки округа, ведет реальный диалог с избирателями, отчитывается о том, что удалось сделать. Ее читают как сторонники и избиратели, так и недоброжелатели. Резкие высказывания депутата в ВК не раз становились поводом для доносов в силовые структуры, а однажды пост с предложением к жителям округа принять участие в традиционном возложении цветов к памятному монументу 9 мая привел к аресту депутата на 7 суток. Суд посчитал, что таким образом Каверзина призывала людей к участию в несогласованной публичной акции.
5.3 тысячи друзей и подписчиков у депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко. Наверное, это один из самых активных аккаунтов, если его сравнивать с другими страницами, попавшими в наш список. Посты появляются практически ежедневно, а порой и по несколько постов за один день. Причем речь идет не только о непосредственно депутатской работе, тут можно встретить и рассказы об интересных людях, которые живут в деревнях и селах, входящих в депутатский округ. Явно, что помощники Валерия Ильенко не зря получают зарплату.