По мнению Константина Терещенко, у части депутатского корпуса Барабинска вызывает раздражение его активная общественная работа. Так, еще в начале марта по инициативе Терещенко в Барабинске был создан пункт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации, а собранные вещи и продукты он лично отвозил на Донбасс. Депутат и его соратники организовывают консультации для мобилизованных, на которых разъясняют юридические тонкости.