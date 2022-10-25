Восемь неназванных депутатов горсовета города Барабинска в Новосибирской области обратились с заявлением в региональное управление Следственного комитета, где утверждают, что их коллега, депутат Константин Терещенко, незаконно использует служебный автомобиль УАЗ, принадлежащий Агентству инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Терещенко возглавляет центр компетенций в сфере сельхозкооперации АИР. Информация об этом анонимно распространяется в соцсетях.
В Следственном комитете факт получения обращения подтвердили, оно будет рассмотрено в общем порядке, как это предусмотрено федеральным законодательствам.
Сам Константин Терещенко узнал о подобном обращении из местного паблика, кто является авторами, ему не известно.
"Я в принципе не могу пользоваться служебным автомобилем, потому что в подразделении АИР, которым я руковожу, нет транспорта. Вероятно, речь идет о моем собственном УАЗе, на котором я по выходным вожу из Барабинска в Новосибирск гуманитарную помощь, которую мы собираем для мобилизованных. На этом же автомобиле я езжу в служебные командировки по области", - рассказал Терещенко корреспонденту Atas.info.
По мнению Константина Терещенко, у части депутатского корпуса Барабинска вызывает раздражение его активная общественная работа. Так, еще в начале марта по инициативе Терещенко в Барабинске был создан пункт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации, а собранные вещи и продукты он лично отвозил на Донбасс. Депутат и его соратники организовывают консультации для мобилизованных, на которых разъясняют юридические тонкости.
Противостояние Константина Терещенко и местных властей длится не первый год. Выступающего с постоянной критикой действий чиновников Барабинска дважды лишали мандата депутат горсовета. В 2017 году воспользовавшись формальной причиной: в декларации о доходах неверно указал дату рождения жены и якобы, не отчитался о полученной премии.
Однако жители на следующих выборах вновь оказали Терещенко доверие. В 2020 году для лишения мандата власти вновь использовали его налоговую декларацию: предъявили, что он не указал открытый еще в 2008 банковский счет с нулевым остатком и исказил годовой жены, не включив в него новогодние подарки детям, выданные на работе.
Но в 2021 году жители Барабинска снова проголосовали за Терещенко.