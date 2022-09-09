Главная особенность 2022 года - после признания экстремистской организацией компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, игроки политического поля стали развивать активность в российской соцсети "ВКонтакте". Многим удалось переманить свою аудиторию на отечественную площадку, которая ранее не пользовалась особой популярностью среди подобного рода пользователей.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова - яркий пример того, как подписчики ее аккаунта в Instagram успешно мигрировали в соцсеть "ВКонтакте". Сейчас на аккаунт самой яркой чиновницы новосибирской мэрии подписано около 5,5 тысяч пользователей. Терешкова сохранила условный инстаграм-подход к своим постам – каждый из них сопровождается яркими фотографиями, где она блистает в различных ярких нарядах. Постоянная смена образа – одна из "фишек" вице-мэра. Ранее она рассказывала, что у нее в служебной машине есть несколько комплектов одежды, которую она может менять до пяти раз в день, что с радостью и демонстрирует своим подписчикам.
Страницы Терешковой активно развивается – новые посты появляются практически ежедневно и ее лента похожа на страницу светской хроники – Анна Васильевна в гостях на кинофестивале, на открытии художественной выставки, или позирует на фоне нового огромного мурала, который создали граффитисты в центре Новосибирска.
Трудно сказать, ведет ли свой аккаунт чиновница самостоятельно, либо это делает помощник, но в любом случае, посты выходят не казенные. Обращается Терешкова, в первую очередь, к своим подписчикам. Однако, иногда с тоном личного общения выходит казус. Так, например, с начала сентября пять постов подряд начинаются одинаково: "Дорогие друзья!".
Не чурается чиновница рассказывать и о своей жизни вне работы. Например, много шума в СМИ наделала фотография из путешествия Терешковой по Русской Арктике. Тут же подсчитали, что подобный тур может стоить несколько сотен тысяч рублей. Но муж Анны Васильевны, Дмитрий Терешков, один из самых богатых людей Новосибирской области, так что могут себе позволить. Вообще, стоит заметить, что аккаунт Терешковой давно стал одним из постоянных источников новостных поводов для местных журналистов.
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов давно присутствует на просторах ВК, обновляет свою страницу регулярно и у него в общей сложности более 9 тысяч постоянных читателей. Его посты СМИ цитируют примерно так же часто, как и записи Анны Терешковой. Но тематика их совершенно другая. Взгляд Антонова практически полностью обращен к событиям на Донбассе, где он и ранее часто бывал с гуманитарными миссиями, а после начала спецоперации проводит в ДНР и ЛНР очень много времени.
Иногда посты Антонова напоминают фронтовые сводки, иногда – геополитические рассуждения на тему противостояния Запада и "русского мира". Сам он, естественно, на стороне последнего. Мягкий и интеллигентный в жизни, в интернет-пространстве Антонов в выражениях не стесняется, называя, например, Украину, "террористическим недогосударством".
Аккаунт Ростислава Антонова – тот случай, когда усомниться в личном его авторстве невозможно. Вероятно, это один из факторов, которые привлекают все новых и новых подписчиков. И что в первую очередь бросается в глаза – по сути, его аккаунт превратился в широкую дискуссионную площадку, где в комментариях спорят как представители либеральной оппозиции, так и их ярые оппоненты. Активно участвует в дискуссии с подписчиками и сам Антонов.
Любопытно наблюдать за этой трансформацией по мере того, как накалялась обстановка вокруг Украины. Безусловно, внешняя и внутренняя повестка и ранее присутствовала в депутатском аккаунте, но на фоне этого подписчики с удовольствием наблюдали, как Ростислав выхаживает воробья, который случайно попал к нему домой. Или обсуждали необычные деревянные скульптуры из обрезков деревьев, которые появились на депутатском округе. Теперь же подавляющее большинство постов касаются положения дел на Донбассе. Что касается традиционных отчетов о том, что сделано на округе, то подобное тут сейчас встретишь редко.
Страница скандального известного главы Убинского района Олега Конюка – яркий пример того, как от имени чиновника посты пишут его помощники. Местами получается даже забавно. Собственно, о том, что вряд ли глава районной администрации сам садится за клавиатуру и набирает тексты о наболевшем, косвенно свидетельствует пост от 5 мая 2022 года.
"Здравствуйте, уважаемые земляки! С сегодняшнего дня страничка администрации Убинского района возобновляет свою работу от имени Главы Убинского района Конюка Олега Фёдоровича!", - говорится в записи.
С тех пор Конюк был отправлен в отставку, поскольку был признан судом виновным в браконьерстве, и заново избран на пост главы района. После этого посты стали появляться чаще. В них, по большей части, Конюк обращается к своим землякам, как к неразумным детям.
"Люди, как вы не можете понять, мы жжём сами себя, остановитесь! Не жгите мусор, тушите сигаретные окурки, не поджигайте сухую траву!", - комментирует Конюк бушующие в районе лесные пожары. "Я призываю вас - мои земляки, не поджигайте траву, не разводите костры в лесу", - взывает к жителям глава района в другом посте.
Местный контент разбавляют тексты о деятельности президента России Владимира Путина, снабженные хэштегами #ZаРоссию, #СвоихНеБросаем, #Патриот54. "Я полностью согласен с Президентом, наша Россия самодостаточная страна и в полной мере может обеспечить себя всеми необходимыми ресурсами", - глубокомысленно замечает Олег Конюк.
Всего у страницы главы Убинского района около 770 постоянных читателей и что показательно – возможность комментировать посты ограничена.
Стремится выглядеть патриотом и глава Колыванского района Евгений Артюхов. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, под собственным портретом на аватарке он прикрепил российский триколор с хэштегом #ЗАРОССИЮ. Удивительно, но чиновник почему-то избежал использования латинской Z. Вернее, скорее всего, не он, а сотрудники администрации, которые с большой степенью вероятности наполняют аккаунт своего шефа. И делают это практически с полным отсутствием креатива.
Практически все посты казенным языком рассказывают о трудовых буднях главы района. "Дал напутствие ребятам учиться", "Сегодня посетил село Боярка", "Принял участие", "Поздравил жителей". Узнать о проблемах вверенной Артюхову территории, его личное мнение или какие-то подробности жизни вне работы из аккаунта главы Колыванского района невозможно. Вероятно поэтому в друзьях у Евгения Артюхова всего 405 человек.
Если бы в регионе среди политиков проводился конкурс на разнообразие тематики, которая затронута в личном аккаунте, с большой долей уверенности можно было бы предсказать победу депутата Заксобрания Новосибирской области, члена КПРФ Вадима Агеенко. Если случайный человек попадет к нему на страницу, то сразу и не поймет, кто это все пишет. Не то заботливый дедушка, который публикует фотоотчет о дне рождения любимой внучки, который они всем большим семейством отмечали на даче. Или человек, ностальгирующий по советской эпохе и с радостью делающий репосты из пабликов соответствующей направленности. Либо же это эксперт, анализирующий сложные экономические схемы проектов концессионных соглашений стоимостью миллиарды рублей, которые намерено заключить правительство Новосибирской области с федеральными коммерческими структурами?
Вот такие разносторонние интересы у областного депутата, на новости которого подписаны более 1,5 тысяч человек.
Но, безусловно, особый интерес вызывает то, что Агеенко использует личный аккаунт для публикации серьезного экономического разбора деятельности регионального правительства в области концессий. Это сфере посвящены десятки пространных постов, с цифрами, подробными выкладками и соответствующими выводами, которые вызывают перманентное раздражение в среде чиновников. "Вся мусорная реформа в Новосибирской области, начиная с 2019 года, окончательно провалена", - в наше время редко кто выступает с подобными заявлениями, поэтому неудивительно, что публикации Агеенко вызывают неизменный интерес журналистов. Ну а то, что подобные посты мирно соседствуют с рецептом варения, который депутату рассказала его мама, только придает "ламповости" блогу регионального парламентария.