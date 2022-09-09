Если бы в регионе среди политиков проводился конкурс на разнообразие тематики, которая затронута в личном аккаунте, с большой долей уверенности можно было бы предсказать победу депутата Заксобрания Новосибирской области, члена КПРФ Вадима Агеенко. Если случайный человек попадет к нему на страницу, то сразу и не поймет, кто это все пишет. Не то заботливый дедушка, который публикует фотоотчет о дне рождения любимой внучки, который они всем большим семейством отмечали на даче. Или человек, ностальгирующий по советской эпохе и с радостью делающий репосты из пабликов соответствующей направленности. Либо же это эксперт, анализирующий сложные экономические схемы проектов концессионных соглашений стоимостью миллиарды рублей, которые намерено заключить правительство Новосибирской области с федеральными коммерческими структурами?