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Подполковник из Новосибирска Евгений Лоскутов погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 07:32
Фото: ВК/Новосибирск скорбит, 1MI
У военного остались жена и дети
Коммунист из Новосибирского района, член Мочищенской первичной организации Евгений Лоскутов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как рассказали в ВК-группе «Новосибирск скорбит», Евгений Лоскутов отправился в зону СВО добровольцем в сентябре. О сибиряке известно, что в 2002 году он окончил НВВКУ, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Трижды он был участником командировок на Северном Кавказе, в Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Также известно, что в 2022 году подполковник вышел в отставку и стал коммунистом. Однако в сентябре принял решение пойти в зону конфликта. Погиб Евгений 5 октября. У него остались жена и четверо детей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#СВО
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