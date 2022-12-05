Подполковник из Новосибирска Евгений Лоскутов погиб в ходе спецоперации

Как рассказали в ВК-группе «Новосибирск скорбит», Евгений Лоскутов отправился в зону СВО добровольцем в сентябре. О сибиряке известно, что в 2002 году он окончил НВВКУ, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
Трижды он был участником командировок на Северном Кавказе, в Сирии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
Также известно, что в 2022 году подполковник вышел в отставку и стал коммунистом. Однако в сентябре принял решение пойти в зону конфликта. Погиб Евгений 5 октября. У него остались жена и четверо детей.
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