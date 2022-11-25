В ночь на 5 ноября в костромском клубе произошел пожар. 250 человек были эвакуированы, а 10 погибли. Среди погибших был житель Бердска Новосибирской области – Александр Редников. Его историю рассказали на шоу Андрея Малахова.
Оказалось, что Редников был военным и носил позывной «Тринадцатый», но близкие звали его «Тринашка». Он служил в Чечне, Сирии, был участником специальной военной операции, на которой и получил ранение в ногу. Его отправили на реабилитацию в Кострому.
В день пожара Александр с товарищем поехал в магазин, на обратном пути они увидели пожар, остановились и не раздумывая побежали помогать людям. Спустя некоторое время, друзья сибиряка поняли, что не могут его найти.
Огонь распространялся все больше и больше. Тогда товарищ начал звать друга «Тринадцатый», но ответа не было. Вероятно, он не смог выбраться из-за ранения ноги, считают близкие.
Как рассказала жена погибшего, за неделю до гибели они поженились. Перед тем, как войти в горящее здание, Александр снял кольцо, чтобы не потерять.
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