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Погиб в горящем клубе: на шоу «Малахов» рассказали историю военного из Бердска

Сегодня, 03:16
Фото: Кадр из шоу Малахова
Военный погиб, спасая людей

В шоу «Малахов» рассказали историю погибшего военного из Бердска Александра Редникова

Страшный пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме унес жизнь героя Александра Редникова, который пытался вывести отдыхающих из заведения ценой своей жизни. Подробности о жизни военном рассказали родственники на телепередаче «Малахов».

В ночь на 5 ноября в костромском клубе произошел пожар. 250 человек были эвакуированы, а 10 погибли. Среди погибших был житель Бердска Новосибирской области – Александр Редников. Его историю рассказали на шоу Андрея Малахова.

Оказалось, что Редников был военным и носил позывной «Тринадцатый», но близкие звали его «Тринашка». Он служил в Чечне, Сирии, был участником специальной военной операции, на которой и получил ранение в ногу. Его отправили на реабилитацию в Кострому.

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В день пожара Александр с товарищем поехал в магазин, на обратном пути они увидели пожар, остановились и не раздумывая побежали помогать людям. Спустя некоторое время, друзья сибиряка поняли, что не могут его найти.

Огонь распространялся все больше и больше. Тогда товарищ начал звать друга «Тринадцатый», но ответа не было. Вероятно, он не смог выбраться из-за ранения ноги, считают близкие.

Как рассказала жена погибшего, за неделю до гибели они поженились. Перед тем, как войти в горящее здание, Александр снял кольцо, чтобы не потерять.

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Напомним, что ранее поезд разорвал КАМАЗ с водителем: самые жуткие фото трагедии под Новосибирском. Поезд съехал с рельс, а от КАМАЗа остались только обломки. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погиб
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