Оказалось, что Редников был военным и носил позывной «Тринадцатый», но близкие звали его «Тринашка». Он служил в Чечне, Сирии, был участником специальной военной операции, на которой и получил ранение в ногу. Его отправили на реабилитацию в Кострому.