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В Бердске 4-летний ребенок разгуливал по морозу без взрослых

Сегодня, 15:42
Фото: atas.info
Малыш гулял без сопровождения взрослых

В НСО прохожий спас маленького мальчика, гулявшего в одиночестве

Поздно вечером житель Бердска обратил внимание на малыша, который гулял в мороз без сопровождения взрослых. Мальчик был одет по погоде, но ходил в одиночестве возле дома № 16 в Микрорайоне.

"Мужчина, заметивший ребенка, заволновался и сообщил о малыше в полицию", — сообщает сайт Бердск-Онлайн.

Полицейские приехали незамедлительно, забрали мальчика и, спустя некоторое время, поместили его в детскую больницу. Врачи осмотрели малыша и нашли у него небольшие признаки ОРВИ — жизни маленького бердчанина ничего не угрожало.

Испуганный ребенок ничего не смог о себе рассказать. Правоохранители надеялись, что его начнут разыскивать родители и ситуация проясниться. Однако к полудню следующего дня мальчика так никто и не хватился.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Кресова сообщила, что мать ребенка удалось найти. Ей оказалась 29-летняя бердчанка, у которой пятеро детей, старшему из них 8 лет. В поле зрения правоохранительных органов она прежде не попадала.

Выяснилось, что гулявшего в одиночестве малыша забрал в тот вечер его биологический отец. Предстоит выяснить, как мальчик оказался возле дома, где живет его прадед, — то ли отец потерял сына по дороге, то ли ребенок сам ушел из дома.

Материалы по данному случаю будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. После этого представители власти примут решение, можно ли вернуть ребенка матери.

Ранее сообщалось, что по поручению прокурора будет проверен инцидент, в результате которого 10-летнего ребенка высадили из трамвая из-за неоплаченного билета.

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#Происшествия#Город#Новосибирская область#Ребенок#Мороз#Комиссия по делам несовершеннолетних
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