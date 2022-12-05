В Бердске 4-летний ребенок разгуливал по морозу без взрослых

"Мужчина, заметивший ребенка, заволновался и сообщил о малыше в полицию", — сообщает сайт Бердск-Онлайн.
Полицейские приехали незамедлительно, забрали мальчика и, спустя некоторое время, поместили его в детскую больницу. Врачи осмотрели малыша и нашли у него небольшие признаки ОРВИ — жизни маленького бердчанина ничего не угрожало.
Испуганный ребенок ничего не смог о себе рассказать. Правоохранители надеялись, что его начнут разыскивать родители и ситуация проясниться. Однако к полудню следующего дня мальчика так никто и не хватился.
Старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Кресова сообщила, что мать ребенка удалось найти. Ей оказалась 29-летняя бердчанка, у которой пятеро детей, старшему из них 8 лет. В поле зрения правоохранительных органов она прежде не попадала.
Выяснилось, что гулявшего в одиночестве малыша забрал в тот вечер его биологический отец. Предстоит выяснить, как мальчик оказался возле дома, где живет его прадед, — то ли отец потерял сына по дороге, то ли ребенок сам ушел из дома.
Материалы по данному случаю будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. После этого представители власти примут решение, можно ли вернуть ребенка матери.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора будет проверен инцидент, в результате которого 10-летнего ребенка высадили из трамвая из-за неоплаченного билета.