В Бердске 4-летний ребенок разгуливал по морозу без взрослых

Выяснилось, что гулявшего в одиночестве малыша забрал в тот вечер его биологический отец. Предстоит выяснить, как мальчик оказался возле дома, где живет его прадед, — то ли отец потерял сына по дороге, то ли ребенок сам ушел из дома.